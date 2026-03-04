Nuovi controlli dei Carabinieri in via Repubblica di Montefiorino a Modena

Nella mattina del 27 febbraio scorso, i Carabinieri della Compagnia di Modena avevano condotto un’articolata attività di controllo e di bonifica presso i complessi residenziali situati ai civici 35 e 37 di via Repubblica di Montefiorino.

L’intervento era scaturito anche dalle decisioni adottate all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenuto dalla Prefettura di Modena, con la finalità di ripristino della legalità e della sicurezza urbana. In quel contesto, all’esito dell’ispezione degli stabili di un fondo d’investimento, attualmente in stato di semi abbandono, i Carabinieri avevano rintracciato all’interno 13 persone, di cui 7 stranieri, la cui posizione è al vaglio della Autorità competenti.

Oggi, i militari dello stesso Comando Arma, durante un servizio di controllo del territorio svolto di iniziativa, sono transitati nuovamente in via Repubblica di Montefiorino, notando nuovi accessi non autorizzati.

La conseguente ispezione ha permesso di individuare all’interno degli appartamenti 10 persone, di cui molte già identificate durante il precedente controllo. Gli interessati sono stati nuovamente identificati e allontanati dall’area.

L’operazione, che ha permesso la completa bonifica degli appartamenti, si inserisce nel quadro delle attività coordinate di controllo del territorio volte a contrastare il degrado ed a restituire sicurezza ai quartieri della città di Modena.