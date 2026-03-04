Bambino smarrito ritrovato in poche ore dalla Polizia locale sassolese

“Un episodio che dimostra quanto sia fondamentale la rete del Controllo di Vicinato. La collaborazione attiva tra residenti e forze dell’ordine è il cuore pulsante della sicurezza urbana: essere sentinelle attente del proprio quartiere significa prendersi cura gli uni degli altri”.

Il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, con queste parole, commenta il ritrovamento di un bambino di soli due anni che nel primo pomeriggio di ieri vagava senza meta tra via Gorrieri e via Ancora.

Martedì 3 marzo, una pattuglia della Polizia Locale, impegnata nel servizio di prossimità nella Zona Ancora – Pista, è stata avvicinata da due passanti. Tra loro un referente del locale gruppo di Controllo di Vicinato che, con estrema precisione, ha segnalato la presenza di un bambino, un bimbo di due anni, visto camminare completamente solo in un tratto di strada caratterizzato da un intenso passaggio di veicoli.

Gli operatori sono intervenuti in pochi istanti, mettendo in sicurezza il bambino e tranquillizzandolo, per poi avviare immediatamente le indagini per risalire alla sua famiglia. La ricerca è stata rapida: dopo pochi minuti, gli agenti hanno individuato l’abitazione dove risiede il nucleo familiare.

Ad accoglierli hanno trovato la madre, in uno stato di totale shock. La donna, scoppiata in un pianto liberatorio alla vista del figlio, del quale non aveva notizie da ore, sano e salvo.

L’episodio si è concluso nel migliore dei modi grazie ad un modello virtuoso di cittadinanza attiva. La rapidità della segnalazione è stata il fattore determinante: in casi che coinvolgono minori così piccoli e strade trafficate, ogni secondo può fare la differenza. L’efficacia del presidio territoriale e la fiducia tra cittadini e istituzioni si confermano, ancora una volta, gli strumenti più potenti per la tutela del territorio.

“Voglio esprimere il mio più profondo ringraziamento – ha concluso il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini – agli agenti della Polizia Locale e ai cittadini che, con prontezza e senso di comunità, hanno evitato che una situazione di potenziale pericolo si trasformasse in tragedia”.