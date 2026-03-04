Arceto, riqualificata e più funzionale l’area di sgambamento cani

Proseguono gli interventi di miglioramento degli spazi pubblici nelle frazioni del Comune di Scandiano. Da lunedì prenderà il via l’intervento di riqualificazione dell’area di sgambamento cani di Arceto, con l’obiettivo di renderla più funzionale, sicura e facilmente utilizzabile da tutti i cittadini che frequentano questo spazio insieme ai propri animali.

L’area, che attualmente si estende su una superficie di circa 4.700 metri quadrati, è oggi configurata come un unico grande spazio. Il progetto prevede la sua suddivisione in due aree separate e autonome attraverso l’installazione di una nuova recinzione interna. Questa scelta permetterà una gestione più agevole dello spazio e una fruizione più ordinata da parte dei frequentatori, offrendo la possibilità di utilizzare le due porzioni in modo differenziato.

All’interno della nuova area verranno installate alcune dotazioni utili a migliorare il comfort e la qualità della permanenza. In particolare saranno realizzati una fontanella collegata alla rete idrica esistente, una seduta e un cestino per i rifiuti, collocati in una piccola zona pavimentata per garantirne la piena accessibilità e funzionalità.

Il progetto prevede inoltre l’installazione di due nuovi punti luce, che consentiranno di rendere più sicuro e agevole l’utilizzo dell’area anche nelle ore serali, e la realizzazione di nuovi cancelli di accesso progettati per garantire ingressi e uscite in sicurezza.