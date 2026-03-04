Aperto il bando di Servizio Civile a Scandiano per la Biblioteca

Il Comune di Scandiano aderisce al bando di Servizio Civile Universale gestito da Arci Servizio Civile Reggio Emilia. Presso la Biblioteca G.Salvemini è disponibile un posto.

Il bando è rivolto a ragazzi e ragazze che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non abbiano superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. La domanda di partecipazione deve essere indirizzata direttamente all’ente titolare del progetto prescelto (Comune di Scandiano) esclusivamente attraverso la piattaforma DOL raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone accendendo con credenziali SPID o CIE.

Prima di presentare la domanda bisogna leggere attentamente il progetto.

Il bando chiude l’ 8 aprile 2026 ore 14.

Prima di fare domanda è’ possibile visitare la biblioteca per avere maggiori informazioni, è necessario però chiedere un appuntamento (tel: 0522/764291 – biblioteca@comune.scandiano.re.it).

Le selezioni attraverso un colloquio sono previste da fine aprile/maggio mentre la prima data di avvio utile è il 18 settembre. In data giovedì 19 marzo 2026 alle ore 18 si terrà un incontro online aperto a tutti i giovani interessati organizzato da ASC Reggio Emilia: chi vuole ricevere il link di partecipazione deve richiederlo a reggioemilia@ascmail.it Il progetto dura 12 mesi suddivisi in 1.145 ore annuali su 5 giorni settimanali.

L’obiettivo del progetto, comune a tutte le sedi di attuazione sul territorio provinciale, è quello di valorizzare il patrimonio culturale e storico, con la finalità di rendere i cittadini i protagonisti delle proprie conoscenze, formandoli fin dalla primissima età alla lettura come diritto civile all’informazione e alla crescita personale, anche attraverso il mantenimento di un’ampia offerta di attività culturali, formative, ricreative e con progetti di educazione permanente rivolti a tutti i cittadini. Questo implica anche il sostenere l’alfabetizzazione digitale, in particolare in determinate fasce di età, incrementare l’utilizzo e migliorare la fruizione delle postazioni documentarie multimediali attraverso un’assistenza personalizzata agli utenti, e potenziare le sezioni con documenti multiculturali destinati alla popolazione straniera. Attraverso la coprogettazione si vuole inoltre attivare la collaborazione fra i vari enti al fine di scambiarsi modalità operative, esperienze, laboratori ed iniziative.

Gli operatori volontari nel corso dei 12 mesi svolgeranno diverse attività sempre affiancati dal personale della biblioteca e dopo aver fatto un percorso di formazione generale organizzato da Arci insieme agli operatori degli altri Enti aderenti al progetto e un percorso di formazione specifica in biblioteca stessa: accoglienza degli utenti, gestione iscrizione/accessi, indicazioni sugli orari e uso dei servizi, orientamento e visita degli spazi, assistenza alla ricerca bibliografica e documentaria, costruzione di piani di ricerca e percorsi bibliografici, supporto ai servizi informativi e al prestito documentario locale e interbibliotecario; educazione degli utenti attraverso l’assistenza all’uso della biblioteca e all’utilizzo dell’OPAC; assistenza alle postazioni multimediali e internet per guidare utenti senza conoscenza di internet; promozione dei servizi di prestito e lettura di documenti elettronici; supporto all’attività di reference e consulenza al pubblico; recupero a scaffale di libri richiesti, riordino e sistemazione delle raccolte documentarie; analisi delle raccolte documentarie e definizione del patrimonio obsoleto; predisposizione dei documenti destinati allo scarto.

In collaborazione con EMiT Feltrinelli ETS – ETS, al termine del servizio sarà rilasciato un attestato di emersione delle competenze e conoscenze sviluppate durante il periodo di servizio civile.