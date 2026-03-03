Tredici immobili comunali in comodato gratuito per artisti e operatori culturali

Il Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna apre un bando per mettere a disposizione 13 immobili di proprietà comunale da concedere in comodato d’uso gratuito a soggetti operanti nel settore culturale, artistico e creativo.
Il provvedimento si inserisce nel piano di azioni promosse dal Comune di Bologna per sostenere attivamente il sistema culturale cittadino, in un’ottica di rigenerazione urbana. Gli immobili potranno essere destinati a studi d’artista, laboratori e spazi per la creatività contemporanea, contribuendo al rilancio di aree specifiche della città attraverso
l’animazione dei luoghi in maniera quotidiana e continuativa.
I requisiti per i beneficiari
Possono partecipare al bando:
- Associazioni, istituzioni sociali private e altri soggetti del Terzo Settore operanti in
ambito culturale, artistico e creativo
- Imprese e liberi professionisti operanti in ambito culturale, artistico e creativo.
I candidati dovranno essere in regola con la contribuzione (DURC) e non avere pendenze o violazioni gravi nei confronti del Comune di Bologna (Tari, tributi locali, ecc.).
Criteri di valutazione e durata
I progetti presentati saranno valutati in base alla qualità della gestione, alla capacità di incidere positivamente sul territorio e alla sostenibilità economica triennale. Sarà attribuito un punteggio premiante a chi ha già fatto parte dei percorsi “Incredibol” e “Bologna Game Farm“. La concessione avrà una durata di 4 anni, con possibilità di rinnovo per altri 4. Mentre il canone sarà gratuito, resteranno a carico dei concessionari le utenze e la manutenzione ordinaria.
L’elenco degli immobili disponibili
Gli spazi individuati si trovano in punti strategici della città, dal centro storico al distretto di Piazza dei Colori:
- via Azzo Gardino 10 (32 mq)
- via Azzo Gardino 18A (23,86 mq)
- via Miramonte 10 (15,72 mq)
- via Miramonte 22 (28,63 mq)
- via Mirasole 33 (29 mq)
- via San Carlo 44-44A (30,83 e 24,58 mq)
- via San Carlo 44/2 (22,59 mq)
- via Polese 38-40 (62,79 mq)
- piazza dei Colori 14A (33,79 mq)
- piazza dei Colori 16A-B (54,77 mq)
- piazza dei Colori 20B (42,78 mq)
- piazza dei Colori 23A-B (55,79 mq)
- piazza dei Colori 24A-B (55,28 mq)
Tempi e modalità di partecipazione
Le richieste devono pervenire al Comune di Bologna entro le ore 12 di giovedì 2 aprile 2026, attraverso il modulo online indicato nel bando. Per partecipare è obbligatoria la partecipazione a un sopralluogo.
Per informazioni scrivere a: immobiliculturacreativita@comune.bologna.it
Bando disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bologna, nella sezione Concorsi, avvisi e bandi di gara