Tredici immobili comunali in comodato gratuito per artisti e operatori culturali

Il Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna apre un bando per mettere a disposizione 13 immobili di proprietà comunale da concedere in comodato d’uso gratuito a soggetti operanti nel settore culturale, artistico e creativo.

Il provvedimento si inserisce nel piano di azioni promosse dal Comune di Bologna per sostenere attivamente il sistema culturale cittadino, in un’ottica di rigenerazione urbana. Gli immobili potranno essere destinati a studi d’artista, laboratori e spazi per la creatività contemporanea, contribuendo al rilancio di aree specifiche della città attraverso

l’animazione dei luoghi in maniera quotidiana e continuativa.

I requisiti per i beneficiari

Possono partecipare al bando:

Associazioni, istituzioni sociali private e altri soggetti del Terzo Settore operanti in

ambito culturale, artistico e creativo

operanti in ambito culturale, artistico e creativo Imprese e liberi professionisti operanti in ambito culturale, artistico e creativo.

I candidati dovranno essere in regola con la contribuzione (DURC) e non avere pendenze o violazioni gravi nei confronti del Comune di Bologna (Tari, tributi locali, ecc.).

Criteri di valutazione e durata

I progetti presentati saranno valutati in base alla qualità della gestione, alla capacità di incidere positivamente sul territorio e alla sostenibilità economica triennale. Sarà attribuito un punteggio premiante a chi ha già fatto parte dei percorsi “Incredibol” e “Bologna Game Farm“. La concessione avrà una durata di 4 anni, con possibilità di rinnovo per altri 4. Mentre il canone sarà gratuito, resteranno a carico dei concessionari le utenze e la manutenzione ordinaria.

L’elenco degli immobili disponibili

Gli spazi individuati si trovano in punti strategici della città, dal centro storico al distretto di Piazza dei Colori:

via Azzo Gardino 10 (32 mq)

(32 mq) via Azzo Gardino 18A (23,86 mq)

(23,86 mq) via Miramonte 10 (15,72 mq)

(15,72 mq) via Miramonte 22 (28,63 mq)

(28,63 mq) via Mirasole 33 (29 mq)

(29 mq) via San Carlo 44-44A (30,83 e 24,58 mq)

(30,83 e 24,58 mq) via San Carlo 44/2 (22,59 mq)

(22,59 mq) via Polese 38-40 (62,79 mq)

(62,79 mq) piazza dei Colori 14A (33,79 mq)

(33,79 mq) piazza dei Colori 16A-B (54,77 mq)

(54,77 mq) piazza dei Colori 20B (42,78 mq)

(42,78 mq) piazza dei Colori 23A-B (55,79 mq)

(55,79 mq) piazza dei Colori 24A-B (55,28 mq)

Tempi e modalità di partecipazione

Le richieste devono pervenire al Comune di Bologna entro le ore 12 di giovedì 2 aprile 2026, attraverso il modulo online indicato nel bando. Per partecipare è obbligatoria la partecipazione a un sopralluogo.

Per informazioni scrivere a: immobiliculturacreativita@comune.bologna.it

Bando disponibile sul sito istituzionale del Comune di Bologna, nella sezione Concorsi, avvisi e bandi di gara