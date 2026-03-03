“Il Piccolo Principe” torna al Teatro Celebrazioni di Bologna

La storia più letta e amata di tutti i tempi, Il Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry, torna al Teatro Celebrazioni di Bologna nella versione teatrale firmata da Stefano Genovese, oggi rinnovata e ancora più spettacolare. L’appuntamento è per venerdì 6 marzo (ore 21.00), sabato 7 (ore 16.00 e ore 21.00) e domenica 8 (ore 17.30).

Quella di Genovese è una produzione da record che trascende i generi. Fondendo prosa, musical, nouveau cirque e installazione artistica, la messa in scena attinge a molteplici codici espressivi per restituire la profondità della storia originale, trasformando ogni snodo narrativo in una performance totale e coinvolgente.

Rimanendo fedele all’anima dell’opera, la regia di Genovese sceglie di andare oltre la parola scritta: il racconto si affida all’immaginazione, trasformandosi in quell’esperienza pura ed evocativa che solo la magia del teatro sa regalare.

Al fianco del regista, lo spettacolo si avvale di un team creativo d’eccellenza: le scenografie sono di Carmelo Giammello, la direzione musicale e gli arrangiamenti di Paolo Silvestri, mentre i costumi portano la firma di Guido Fiorato.

Il ruolo del Piccolo Principe è affidato al talento di Nicholas Ori, che nonostante la giovanissima età vanta già un percorso artistico di rilievo. Tra le sue collaborazioni spicca il sodalizio con Paolo Ruffini, prima nello spettacolo teatrale Il Babysitter e successivamente nel podcast correlato, Il Babysitter – quando diventerai piccolo capirai.

Ad accompagnare il protagonista un cast di interpreti che darà vita ai personaggi più iconici della storia: Davide Paciolla (Aviatore), Claudia Portale (Rosa), Giulio Lanfranco (Uomo d’affari/Ubriacone), Paolo Locci (Lampionaio) ed Edoardo Pallanca (Volpe).

Il Piccolo Principe è una produzione Razmataz Live

Tel: 051.4399123 – E-mail: info@teatrocelebrazioni.it