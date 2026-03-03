Al via il 7 marzo Unijunior 2026: 22 lezioni tra Reggio Emilia e Modena per ragazzi dagli 8 ai 13 anni

Prende il via sabato 7 marzo, presso l’Aula Magna di Palazzo Dossetti a Reggio Emilia, la quattordicesima edizione di Unijunior, il progetto di divulgazione scientifica promosso da Unimore con l’Associazione Leo Scienza, rivolto a ragazzi e ragazze dagli 8 ai 13 anni.

Il calendario di questa edizione è formato da sei giornate di lezioni, che si terranno il sabato pomeriggio: tre a Modena presso il Comparto Sant’Eufemia nelle aule del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali (21 marzo, 11 aprile, 9 maggio) e tre a Reggio Emilia nell’Aula Magna Manodori di Palazzo Dossetti (7 e 28 marzo, 18 aprile).

Unijunior è un progetto promosso dall’Associazione Leo Scienza, che Unimore sostiene dal 2010 (coordinamento dott.ssa Milena Bertacchini in collaborazione con Sistema dei Musei e Orto Botanico e dott.ssa Letizia Musto), per offrire a ragazzi e ragazze fra gli 8 e i 13 anni un percorso di avvicinamento alle scienze ed alla cultura in generale, con lezioni divertenti e ricche di esperienze laboratoriali dedicate a temi di grande interesse.

“Il progetto Unijunior rappresenta un ponte fra territorio ed Università. L’Ateneo si trasforma in un luogo accessibile a tutti ed in particolare alle giovani generazioni che stanno dimostrando un notevole interesse per questa iniziativa unica in Italia nel suo genere, che si rifà ai più diffusi modelli europei di diffusione della cultura scientifica tra i ragazzi in modo divertente e coinvolgente. Ad oggi i ragazzi iscritti a questa quattrodicesima edizione sono già alcune centinaia” – ha commentato il Prof. Gianluca Carnevale, delegato agli eventi museali.

Saranno nel complesso 22 le lezioni che vedranno impegnati docenti e ricercatori di Unimore nell’offrire a studenti e studentesse Unijunior un programma ampio e multidisciplinare, tra lezioni, incontri e appuntamenti, per viaggiare dalla cellula all’Intelligenza Artificiale, dalla chimica all’energia e al DNA, e per scoprire gli incantesimi contro il bullismo e i segreti della bellezza dei minerali.

Nella giornata inaugurale di sabato 7 marzo, dopo il saluto della Prorettrice di Reggio Emilia prof.ssa Cristina Iani, si terrano due lezioni rivolte a ragazzi e ragazze di età 8-13 anni. La prima lezione, dalle 15 alle 16, sarà dedicata al legame tra sport e salute (docente Milena Nasi); la seconda, dalle 16.30 alle 17.30, si concentrerà sul tema alimenti e microrganismi ‘buoni’ e ‘cattivi’ (docenti Maria Gullo e Andrea Pulvirenti). Il percorso si concluderà il 16 maggio a Modena con la consegna dei diplomi durante la grande festa finale.

Unimore è membro della rete europea European Children’s Universities Network, che rientra nelle attività ufficiali di Terza Missione dell’Ateneo.