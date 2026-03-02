Linda Laura Sabbadini a Castelfranco Emilia

Un appuntamento per dare valore ad un appuntamento, quello dell’8 marzo, a ottant’anni dal voto ottenuto dalle donne, per riflettere: mercoledì 4 marzo, alle ore 20.30, presso la Sala Gabriella Degli Esposti, l’assessora alle Pari opportunità Renza Barani dialogherà con la nota statistica e studiosa dei cambiamenti sociali Linda Laura Sabbadini, autrice del volume “Il Paese che conta. Come i numeri raccontano la nostra storia”. L’incontro offrirà uno sguardo approfondito su come i dati possano raccontare la storia del nostro Paese, con particolare attenzione al ruolo delle donne nella società italiana e alle trasformazioni sociali che le riguardano da vicino; è organizzato dal Comune di Castelfranco Emilia assieme a Pandora Rivista.

«Questo incontro nasce dalla volontà di leggere la nostra storia attraverso i numeri, che raccontano fatti, esperienze, conquiste e anche le disuguaglianze ancora presenti – dichiara l’assessora Barani – e con Linda Laura Sabbadini lo faremo: esploreremo come le statistiche possano diventare uno strumento di conoscenza e riflessione, dai progressi delle donne nel lavoro, nella politica e nella società, alle sfide che ancora ci attendono. È un’occasione per comprendere meglio il presente, valorizzare il contributo delle donne e pensare insieme a come costruire un futuro più equo e consapevole». Per partecipare all’iniziativa, è possibile prenotare il proprio posto online, sul sito del Comune.