Hub di prossimità: incontro rivolto alle Imprese commerciali di Braida, Rometta e della zona Stazioni a Sassuolo

Un incontro rivolto alle Imprese commerciali di Braida, Rometta e della zona Stazioni per illustrare le opportunità offerte dagli Hub di Prossimità.

Il Comune di Sassuolo sta, infatti, predisponendo la richiesta di riconoscimento degli Hub di prossimità nei quartieri Braida, Rometta e nella zona Stazioni: realtà definite dalla L.R. 12/2023 come aree in grado di accrescere la propria identità ed economia di prossimità attraverso le attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi.

L’obiettivo è di poter richiedere alla Regione Emilia-Romagna il riconoscimento degli hub per poter successivamente rientrare nei bandi regionali per l’assegnazione di contributi volti a sostenere interventi riguardanti la qualificazione dell’area, la loro valorizzazione attraverso azioni di promozione, nonché la qualificazione e innovazione delle imprese già insediate nell’area degli hub.

Per illustrare questa azione domani, martedì 3 marzo a partire dalle 14 presso la sala riunioni della Polizia Locale in via San Pietro 6, si terrà l’incontro pubblico riservato a negozi ed esercizi commerciali delle zone.