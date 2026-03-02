Con “monopattino itinerante” ripartono le lezioni di educazione stradale della Polizia locale reggiana

A Reggio Emilia ha preso il via Monopattino itinerante, l’articolato ciclo di incontri che porterà gli agenti della Polizia locale di Reggio Emilia in quaranta classi delle scuole della città con l’obiettivo di promuovere un utilizzo consapevole e sicuro dei dispositivi di micromobilità elettrica e di approfondire le principali norme che regolano la circolazione stradale.

Infatti, con l’avvicinarsi della primavera e la possibilità di effettuare prove pratiche di guida negli spazi esterni degli istituti, oltre che all’interno delle palestre, ripartono le lezioni del progetto Monopattino itinerante, l’attività di educazione stradale che la Polizia locale di Reggio Emilia ha messo a punto per promuovere l’uso in sicurezza del mezzo. Le esercitazioni consentiranno a oltre 800 studenti e studentesse di quattro scuole superiori reggiane di sperimentare direttamente le corrette modalità di utilizzo del monopattino elettrico in un contesto controllato e in sicurezza. Durante gli incontri vengono, inoltre, proposte esperienze didattiche con l’ausilio di appositi occhiali che simulano la percezione alterata della realtà e delle distanze in condizioni di alterazione psicofisica. L’attività è finalizzata a rafforzare la consapevolezza dei rischi connessi alla guida in stato non idoneo e a promuovere comportamenti responsabili. Il progetto Monopattino itinerante è, rivolto ai ragazzi delle classi terze, quarte e quinte delle scuole superiori reggiane, ed è stato pensato per diffondere un’informazione mirata e consapevole sull’uso in sicurezza dei nuovi mezzi di mobilità.

“L’importante lavoro di prevenzione ed educazione stradale che da anni la Polizia locale di Reggio Emilia porta avanti con l’Ufficio scolastico provinciale e le scuole di ogni ordine e grado – sottolinea il comandante Italo Rosati – è un esempio virtuoso di collaborazione tra enti, che costruisce assieme ai giovani prospettive nuove, fatte non di regole calate dall’alto, ma di rispetto per la vita e per l’altro. Questa presa di coscienza, stimolata dal lavoro in classe e dalla riflessione tra pari, mette al centro i ragazzi e le ragazze, i loro progetti e le loro emozioni”.

Nei giorni scorsi, inoltre, oltre 300 studenti dell’istituto scolastico Gobetti di Scandiano hanno assisto a una replica dello spettacolo “Passaggio sicuro”, il musical nato nel 2023 interamente ideato e interpretato dalle ragazze e dai ragazzi delle scuole superiori di Reggio Emilia e Correggio. L’opera promossa dalla Polizia locale di Reggio Emilia in collaborazione con la Prefettura, la Provincia e l’Ufficio scolastico provinciale, è stata pensata per prevenire e contrastare l’incidentalità stradale, contribuendo a costruire una cultura della responsabilità e comportamenti adeguati. Il musical è raccontato e interpretato da un gruppo di 40 studenti dai 14 ai 19 anni che, con il regista Simone Oliva hanno partecipato alla creazione dello spettacolo in tutte le sue fasi: dalla ideazione alla stesura del copione, dalla realizzazione delle scenografie e dei costumi alla recitazione, dai testi delle canzoni all’accompagnamento musicale, ai ruoli di backstage.