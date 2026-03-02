Capi contraffatti sequestrati a Vignola, Confesercenti: segnale concreto contro l’abusivismo

Operazione della Polizia Locale dell’Unione Terre di Castelli all’autostazione di Vignola: individuato un venditore abusivo, sequestrati capi di abbigliamento recanti marchi contraffatti, scattata la denuncia per commercio di prodotti con segni falsi. Un intervento che Confesercenti Area Terre dei Castelli accoglie con favore, sottolineando come la lotta alla contraffazione sia centrale per la tenuta del commercio locale.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle verifiche straordinarie legate ai saldi di fine stagione, che hanno visto la Polizia Locale impegnata in una serie di controlli sul territorio. “Un segnale importante a tutela della trasparenza del mercato e dei consumatori” – commenta Emanuele Costetti, Direttore Confesercenti Area Terre dei Castelli.

“La lotta alla contraffazione e all’abusivismo commerciale è fondamentale per la sopravvivenza delle imprese oneste – sottolinea Costetti – Ogni prodotto contraffatto sottrae risorse alle attività legittime, altera il mercato e mina la fiducia dei consumatori”.

Confesercenti Area Terre dei Castelli auspica il proseguimento di controlli costanti e mirati, confermando la piena collaborazione con le istituzioni e le forze dell’ordine a tutela della legalità e del tessuto commerciale del territorio.