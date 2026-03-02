Auto cappottata in un fossato a Castelfranco: salvi il conducente e il suo cane

Questa mattina alle 11:35 i soccorritori sono stati allertati per un incidente stradale avvenuto in via Prati, nel territorio comunale di Castelfranco Emilia.

Un’autovettura è uscita di strada terminando la propria corsa all’interno di un fossato adiacente la carreggiata, che presentava un significativo accumulo di acqua al suo interno. All’arrivo sul posto delle squadre dei Vigili del Fuoco di Modena, il conducente e il proprio cane erano rimasti bloccati all’interno dell’abitacolo, parzialmente sommerso e deformato dall’impatto.

Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno operato con estrema rapidità per mettere in sicurezza il veicolo e procedere alla scarcerazione dei malcapitati. Per liberare i due occupanti dalle lamiere, è stato necessario l’utilizzo di attrezzature idrauliche, cesoie e divaricatore.

Una volta estratto il conducente, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 presenti sul posto per i necessari accertamenti. Anche il cagnolino è stato tratto in salvo, spaventato ma apparentemente incolume.

I Vigili del Fuoco hanno terminato le operazioni con la messa in sicurezza dell’area e del veicolo per prevenirne il rischio ambientale dovuto alla fuoriuscita di liquidi nel corso d’acqua. Presente alle operazioni anche l’Autogru del comando di Modena.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i sanitari del 118 e Polizia locale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.