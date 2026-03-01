Dalla Svizzera all’Emilia-Romagna: al via dal 30 maggio un nuovo collegamento internazionale ferroviario

L’Emilia-Romagna sarà collegata direttamente a Zurigo grazie ai nuovi servizi Eurocity attivi tutti i giorni dal 30 maggio al 5 ottobre 2026. Un’opportunità strategica per rafforzare i flussi turistici tra la Svizzera e la nostra regione, offrendo un viaggio senza cambi.

I nuovi collegamenti, frutto della collaborazione tra Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere, rappresentano un ulteriore passo avanti nel potenziamento della mobilità internazionale verso le destinazioni turistiche regionali che puntano da anni su qualità del servizio e sostenibilità del trasporto su ferro.

“Un altro tassello della strategia regionale che punta a unire mobilità, turismo e sostenibilità- sottolineano le assessore regionali a Turismo, Roberta Frisoni, e Trasporti, Irene Priolo-. Alla storica tratta ferroviaria Monaco-Rimini si affiancherà da quest’estate anche il collegamento dalla Svizzera che toccherà nove città dell’Emilia-Romagna. Una bella notizia che tutti i territori potranno e dovranno saper cogliere, per creare servizi e proposte ad hoc per accogliere i turisti svizzeri che scenderanno in treno nella nostra regione”.

Il nuovo collegamento

L’Eurocity (EC 153 da Zurigo a Rimini) partirà da Zurigo alle 10:33 con fermate svizzere a Zug, Arth-Goldau, Bellinzona, Lugano, Chiasso. Proseguirà con le fermate italiane a Como S. Giovanni, Milano Lambrate, Milano Rogoredo, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna Centrale, Faenza, Forlì, Cesena con arrivo a Rimini alle 18:23.

Il ritorno con Eurocity EC 152 (da Rimini a Zurigo) prevede la partenza mattutina dalla Riviera per raggiungere il cuore della Svizzera nel pomeriggio. Partenza da Rimini alle 09:52 con fermate italiane previste a Cesena, Forlì, Faenza, Bologna Centrale, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Milano Rogoredo, Milano Lambrate, Como S. Giovanni. Fermate svizzere previste a Chiasso, Lugano, Bellinzona, Arth-Goldau, Zug con arrivo a Zurigo previsto alle 17:27.

Il potenziamento dei collegamenti ferroviari internazionali si inserisce nella strategia regionale di promozione di una mobilità più sostenibile, capace di ridurre l’impatto ambientale e di offrire alternative di viaggio moderne, confortevoli e adatte a un pubblico sempre più attento alla qualità dell’esperienza.