domenica, 1 Marzo 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaAtti vandalici sul treno 2463 Milano-Reggio Emilia





Atti vandalici sul treno 2463 Milano-Reggio Emilia

CronacaIn evidenzaIn evidenza Reggio EmiliaReggio EmiliaSassuolo
Tempo di lettura Less than 1 min.

Il treno danneggiato da tifosi in transito per la partita di Serie A di calcio, Sassuolo-Atalanta. L'assessora regionale Priolo: “Danneggiare i beni pubblici significa colpire tutta la comunità. Massima collaborazione con le autorità. Questo non è sport”

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

“Voglio esprimere la più ferma condanna per gli intollerabili atti di vandalismo che oggi sono stati commessi a bordo del treno regionale 2463. È inaccettabile che il diritto alla mobilità di cittadine e cittadini, oltre al lavoro del personale ferroviario, debbano essere messi a rischio da gruppi di pseudo-tifosi che nulla hanno a che fare con i valori dello sport.

Danneggiare i beni pubblici significa colpire tutta la comunità. La nostra solidarietà a Trenitalia Tper e a Polfer con cui manteniamo contatti costanti anche per comprendere bene le dinamiche di quanto successo e agire di conseguenza. La Regione Emilia-Romagna continuerà a garantire il massimo impegno sulla sicurezza del trasporto pubblico: comportamenti violenti e irresponsabili non possono trovare spazio né sui nostri treni né negli stadi”.

Così l’assessora regionale a Mobilità e Trasporti, Irene Priolo, sugli atti vandalici commessi da alcuni tifosi sul treno Milano-Reggio Emilia, in occasione della partita di Serie A Sassuolo-Atalanta. Il convoglio è stato fermato per pulizie e ripristino del decoro.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.