L’Esercito Italiano alla 1000 Miglia 2026

L’Esercito Italiano, dal 9 al 13 giugno, partecipa all’edizione 2026 della 1000 Miglia, la storica competizione automobilistica internazionale considerata nel mondo “la corsa più bella del mondo”, confermando la presenza in quella che negli anni è divenuta simbolo di tradizione, passione motoristica e valorizzazione del patrimonio storico nazionale.

Lungo il suggestivo itinerario che unisce Brescia a Roma e ritorno, attraversando alcune delle località più rappresentative del patrimonio artistico e culturale italiano — tra cui Salò, Vicenza, Padova, Ferrara, Modena, Montecatini Terme, Lucca, Pisa, Siena, Terni, Assisi, Repubblica di San Marino, Rimini, Cervia e Mantova — la Forza Armata porta sulle strade d’Italia una prestigiosa rappresentanza di veicoli storici appartenenti al proprio patrimonio motoristico: l’Alfa Romeo 6C 1750 Super Sport “Zagato” del 1929, autentica icona dell’automobilismo sportivo italiano, la FIAT 508C 1100 “Mimetica” del 1938, l’Alfa Romeo

6C 2500 “Coloniale” del 1942 e la FIAT AR51 “Campagnola” del 1951, veicolo che ha accompagnato per decenni l’operatività dell’Esercito Italiano in Italia e all’estero.

Anche per questa edizione, la partecipazione è supportata da IDV, azienda di Leonardo e partner dell’iniziativa, che garantisce assistenza tecnica e supporto logistico per tutta la durata della corsa, grazie ad un team di tecnici specializzati che seguiranno le vetture a bordo del veicolo MUV – Military Utility Vehicle 4×4.

Gli equipaggi sono composti da giornalisti, esponenti del mondo dello spettacolo e protagonisti dello sport italiano, chiamati a condividere con il pubblico l’esperienza unica della 1000 Miglia e a raccontare, lungo il percorso, il valore storico e umano custodito dall’Esercito Italiano.

La presenza della Forza Armata alla manifestazione rappresenta non soltanto un omaggio alla tradizione automobilistica nazionale, ma anche un’occasione di incontro con i cittadini e con le comunità locali attraversate dalla corsa, in un viaggio ideale che unisce memoria e spirito di servizio.

Attraverso la partecipazione alla 1000 Miglia 2026, l’Esercito Italiano rinnova il proprio impegno nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio storico nazionale, promuovendo al contempo i valori di dedizione, professionalità e coesione che da sempre ne contraddistinguono l’azione al servizio del Paese.

Fonte: Comando Militare Esercito “Emilia-Romagna”