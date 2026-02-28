Le condoglianze di ACI Modena per la scomparsa di Sandro Munari

L’Automobile Club Modena esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Sandro Munari, figura simbolo del rally internazionale e protagonista assoluto di una stagione straordinaria dell’automobilismo italiano.

Il “Drago di Cavarzere” ha rappresentato un’epoca fatta di coraggio, talento e innovazione. Primo italiano a conquistare la Coppa FIA Piloti nel 1977, ha legato il proprio nome a imprese leggendarie, tra cui quattro vittorie al Rally di Monte-Carlo, contribuendo in modo determinante a portare il tricolore ai vertici del panorama mondiale. La sua carriera, intrecciata a pagine memorabili della storia Lancia e della Stratos HF, resta un patrimonio sportivo e culturale che ha segnato generazioni di appassionati e piloti.

“Sandro Munari è stato molto più di un campione: è stato un esempio di determinazione, professionalità e passione autentica”, dichiara il Presidente di ACI Modena, Vincenzo Credi. “La sua storia appartiene alla grande tradizione motoristica italiana e continuerà a ispirare il nostro movimento”.

