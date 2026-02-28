sabato, 28 Febbraio 2026
Durante un inseguimento auto provoca incidente, grave una donna. Fermate tre persone

Nel pomeriggio di oggi, in via Ciro Menotti a Modena, un’auto con quattro persone a bordo, alla vista di due pattuglie del Servizio Intervento Operativo (SIO) del Reggimento di Bologna, impegnate in un servizio di perlustrazione, ha improvvisamente accelerato nel tentativo di evitare un controllo stradale.

Ne è seguito un inseguimento a distanza, durante il quale l’auto coinvolta ha finito per scontrarsi con una Lancia Y all’incrocio tra via Nonantolana, via Albareto e via Menotti. A bordo della Lancia si trovavano madre e  figlia. La donna, gravemente ferita, è attualmente ricoverata in terapia intensiva presso il pronto soccorso dell’ospedale.

Subito dopo l'incidente, gli occupanti dell'auto inseguita ambukhanno cercato di darsi alla fuga a piedi. I Carabinieri sono riusciti a fermare tre degli individui e proseguono le ricerche del quarto. Le indagini su quanto accaduto sono in corso.

















