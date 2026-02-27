venerdì, 27 Febbraio 2026
Reggio Emilia: violento ai controlli in zona stazione, denunciato dai carabinieri

CronacaReggio Emilia
Tempo di lettura 1 min.
Nei pressi di via IV Novembre a Reggio Emilia, durante un servizio di controllo del territorio mirato anche a contrastare i fenomeni legati allo spaccio di droga nella zona della stazione ferroviaria, i militari della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Reggio Emilia hanno notato un uomo che si aggirava con atteggiamento sospetto. Identificato come un cittadino nigeriano di 26 anni residente a Reggio Emilia, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati a sostanze stupefacenti, l’uomo avrebbe manifestato evidente agitazione alla vista della pattuglia, cambiando improvvisamente direzione.

Fermato per un controllo, avrebbe reagito con violenza opponendo resistenza, dimenandosi e spingendo uno dei militari nel tentativo di eludere l’accertamento, causando al carabiniere lievi lesioni. Durante la successiva perquisizione, i militari hanno rinvenuto una dose di marijuana del peso lordo di 0,61 grammi nascosta all’interno di un pacchetto di sigarette in suo possesso. La sostanza è stata sequestrata. Per questi fatti, il 26enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato segnalato in via amministrativa alla Prefettura di Reggio Emilia come assuntore di sostanze stupefacenti. L’episodio risale al 24 febbraio scorso, intorno alle ore 13:00.

Le indagini preliminari proseguiranno con ulteriori approfondimenti investigativi per consentire eventuali determinazioni in merito all’azione penale.

 

















Redazione 1

