Questa notte in Tangenziale chiuso lo svincolo 4 via del Triumvirato, in uscita per chi proviene da Casalecchio

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di ordinaria manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 5:00 di sabato 28 marzo, sarà chiuso lo svincolo 4 via del Triumvirato, in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi.

















