Festival dei Cammini: idee e proposte per la Bella Bassa

Si è tenuto ieri, martedì 9 giugno, nell’ambito del Piccolo Festival del Cammino promosso dal Servizio Politiche Ambientali dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord e Sustenia, il convegno “I cammini della Bella Bassa Modenese”.

All’incontro, ospitato nei locali della Stazione Rulli Frulli di Finale Emilia, hanno presenziato una trentina di persone che hanno seguito con grande attenzione gli interventi del sindaco di Finale Emilia e presidente dell’Unione Comuni Area Nord, Claudio Poletti, di Massimiliano Venturelli Presidente Associazione Via Romea Nonantolana, di Livio Migliori, Presidente di Via Romea Germanica Imperiale e di Agnese Zona, assessora all’Ambiente del Comune di San Possidonio.

Dopo l’introduzione di Claudio Poletti, che ha spiegato le attività che il Servizio Politiche ambientali e marketing di Ucman, con la collaborazione di Sustenia, sta svolgendo per la valorizzazione del territorio, Massimo Venturelli ha illustrato le attività dell’Associazione Via Romea Nonantolana, annunciando che è in fase di studio l’ampliamento del percorso, seguendo il tracciato del fiume Panaro, con il coinvolgimento dei comuni di Bomporto, Ravarino, Camposanto e Finale Emilia per unire la tratta al tratto della Romea Nonantolana che da Bondeno arriva a Stellata sul fiume Po.

Agnese Zona e Livio Migliori si sono soffermati invece sul percorso della Via Romea Germanica Imperiale che corre lungo l’asse del fiume Secchia, ipotizzando la possibilità di individuare “cammini” che permettano un collegamento tra le due vie Romee, attraversando il territorio della Bassa Modenese.

Il “Piccolo Festival del Cammino” proseguirà nel mese di giugno con due ulteriori appuntamenti, dopo il convegno di Finale Emilia e l’iniziativa che ha coinvolto i Piedibus di diversi comuni.

Domenica 21 giugno, primo giorno d’estate, sarà il “Solstizio Day” per la Bella Bassa: chi si muove nel nostro territorio al calare del sole, nel giorno più lungo dell’anno, è invitato a scattare foto, pubblicarle su Instagram e taggare @bellabassa.

Giovedì 25 giugno, invece, con partenza dal Parco di via della Libertà di Cavezzo, alle ore 18.30, è possibile partecipare al gruppo di cammino promosso da Ausl Modena e dal gruppo “Un passo alla volta”, accompagnati dalle Walking Leader Alessia Trevisi e Eleonora Casacci, per scoprire un modo semplice per prendersi cura della propria salute.