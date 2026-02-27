Musical di Beneficenza a Castelnovo ne’ Monti: 3 rappresentazioni sold out sulla vita di San Francesco

Forza venite gente è un musical teatrale incentrato sulla vita di San Francesco d’Assisi. Tre rappresentazioni, il 26, 27 e 28 febbraio presso il Teatro Bismantova di Castelnovo Monti. Ieri sera prima rappresentazione ha suscitato molto entusiasmo. Il ricavato sarà devoluta ad associazioni quali il G.A.O.M., FACE, UNITALSI e Oratoio Don Bosco.

Così i protagonisti: “C’era una volta la comunità!

E’ questo il principio di base che ha unito noi, non attori, ma volenterosi cittadini a condividere una storia, un’esperienza, un comune sentire.

Abbiamo voluto creare dei momenti da vivere insieme incontrandoci, scherzando ridendo ed anche mangiando insieme, ma uniti nella volontà di creare un progetto che poteva unire, tenerci per mano.

Così da una decina di persone siamo diventati circa un centinaio, ognuno contribuisce in vari modi, chi recita, chi balla, chi ha fatto costumi e scenografie, trucco e coordinamento bambini, un coro che conta trenta persone, insomma una comunità in cammino.

È la comunità la forza del futuro e non vogliamo che questa sia mancante nella vita dei nostri figli. Passo dopo passo il gruppo si è formato grazie alla grande tenacia della regista Marta Sirianni collante e determinazione di questo musical.

Quale migliore esempio da porre davanti al nostro cammino quello della storia del Santo Patrono d’Italia: San Francesco d’Assisi, il santo che ha detto si a Dio, accogliendo gli ultimi, abbracciandoli, rinunciando a tutti i suoi averi.

Le rappresentazioni teatrali inizialmente doveva essere solo una, ma le richieste erano talmente tante che sono diventate tre e tutti i posti sono praticamente esauriti. L’offerta libera è devoluta in beneficenza alle associazioni locali.

Appuntamento alla prossima rappresentazione con il desiderio di allargare il gruppo con chiunque desideri partecipare”.