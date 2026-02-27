venerdì, 27 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
Incendio all’interno di una ditta artigianale di Soliera. Danni contenuti

I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina intorno alle 08:30 a Soliera, per un incendio sviluppatosi all’interno di una ditta artigianale situato in via Torchio.
Il tempestivo arrivo dei soccorsi ha permesso di contenere rapidamente le fiamme, limitando i danni esclusivamente ai materiali depositati all’interno dei locali.

Sul posto hanno operato congiuntamente tre squadre provenienti dalla sede centrale di Modena e dai distaccamenti di Carpi e San Felice sul Panaro, con APS e ABP.
L’incendio ha interessato del materiale tessile e attrezzature interne, ma il rapido intervento del personale ha evitato che le fiamme intaccassero la struttura dell’edificio, che rimane agibile e priva di danni strutturali.
Fortunatamente non si registrano feriti o persone intossicate.

Oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, sono intervenuti sul posto i sanitari del 118, a scopo precauzionale, e i Carabinieri per gli adempimenti di competenza e il coordinamento della sicurezza nell’area interessata.
Le operazioni di bonifica sono tutt’ora in corso. Le cause del rogo sono attualmente al vaglio delle autorità competenti.

















