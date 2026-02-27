venerdì, 27 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaIl Sindaco di Modena sugli interventi odierni delle forze dell'ordine





Il Sindaco di Modena sugli interventi odierni delle forze dell’ordine

CronacaModena
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

“Ringrazio tutte le forze dell’ordine impegnate nelle azioni di queste ultime ore. Lo sgombero e successiva messa in sicurezza dell’immobile in via Montefiorino e i controlli minuziosi in via Carteria da parte della nostra Polizia Locale testimoniano che non intendiamo lasciare spazio a zone d’illegalità.

Desidero ringraziare i cittadini per le segnalazioni che ci rivolgono e reiterano, e dire loro che per costruire le condizioni di un intervento come quello di Montefiorino ci sono voluti i tempi necessari a impostare un’azione efficace ma, come s’è visto, la risposta delle istituzioni è arrivata. Ieri si è anche svolta una massiccia operazione interforze nella cosiddetta zona rossa a dimostrazione che i controlli sono costanti e continui. Le preoccupazioni dei cittadini sono le nostre e intendiamo proseguire con costanza nel lavoro che si imposta e condivide al tavolo del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica coordinato dal Prefetto che ringrazio per la collaborazione”.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.