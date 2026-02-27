Il Sindaco di Modena sugli interventi odierni delle forze dell’ordine

“Ringrazio tutte le forze dell’ordine impegnate nelle azioni di queste ultime ore. Lo sgombero e successiva messa in sicurezza dell’immobile in via Montefiorino e i controlli minuziosi in via Carteria da parte della nostra Polizia Locale testimoniano che non intendiamo lasciare spazio a zone d’illegalità.

Desidero ringraziare i cittadini per le segnalazioni che ci rivolgono e reiterano, e dire loro che per costruire le condizioni di un intervento come quello di Montefiorino ci sono voluti i tempi necessari a impostare un’azione efficace ma, come s’è visto, la risposta delle istituzioni è arrivata. Ieri si è anche svolta una massiccia operazione interforze nella cosiddetta zona rossa a dimostrazione che i controlli sono costanti e continui. Le preoccupazioni dei cittadini sono le nostre e intendiamo proseguire con costanza nel lavoro che si imposta e condivide al tavolo del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica coordinato dal Prefetto che ringrazio per la collaborazione”.