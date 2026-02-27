Controlli e bonifiche negli stabili di via Repubblica di Montefiorino a Modena

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Compagna di Modena hanno condotto un’articolata attività di controllo e di bonifica presso i complessi residenziali situati ai civici 35 e 37 di via Repubblica di Montefiorino.

L’intervento è scaturito anche dalle decisioni adottate all’interno del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenuto dalla Prefettura di Modena, con la finalità di ripristino della legalità e della sicurezza urbana.

Il complesso dispositivo ha visto l’impiego dei militari delle diverse articolazioni del Comando Provinciale Carabinieri di Modena, con il supporto della Squadra di Intervento Operativo del 5° Reggimento Carabinieri “Emilia Romagna” di Bologna, delle unità cinofile della Guardia di Finanza e del personale della Polizia Locale di Modena.

Le due palazzine, di proprietà di un fondo d’investimento e attualmente in stato di semi abbandono, erano da tempo oggetto di segnalazioni per la presenza di bivacchi e accessi non autorizzati da parte di persone che avevano occupato abusivamente gli appartamenti.

Alle prime luci dell’alba, i Carabinieri hanno proceduto all’ispezione degli stabili, rintracciando all’interno 13 persone, di cui 7 stranieri, per le quali sono in corso le attività di identificazione e di fotosegnalamento e la cui posizione è al vaglio della Autorità competenti.

L’operazione ha permesso la completa bonifica degli appartamenti, inserendosi nel quadro delle attività coordinate di controllo del territorio volte a contrastare il degrado ed a restituire sicurezza ai quartieri della città di Modena.