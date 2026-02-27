Controlli della Polizia locale in via Carteria a Modena: verifiche su un magazzino usato come abitazione

Fare chiarezza sull’utilizzo effettivo di alcuni immobili in pieno centro storico: con questo scopo questa mattina alle prime luci dell’alba gli agenti della Polizia locale di Modena sono intervenuti in via Carteria, dando corso a una serie di accertamenti su fabbricati oggetto di segnalazioni e verifiche preliminari.

L’intervento si è concentrato in particolare su uno dei civici della via, dove un’unità immobiliare accatastata come magazzino risultava di fatto adibita ad abitazione. All’interno del locale sono state trovate tre persone, tutte regolarmente presenti sul territorio nazionale. La circostanza ha reso necessario un approfondimento tecnico per verificare la conformità dell’utilizzo rispetto alla destinazione d’uso dichiarata.

Gli operatori hanno effettuato misurazioni e rilievi, avviando le verifiche edilizie utili ad accertare eventuali irregolarità sotto il profilo urbanistico e amministrativo, oltre alla correttezza del titolo di locazione. L’attività è tuttora in corso e si estende anche ad altre unità immobiliari e ad alcuni esercizi commerciali della zona.

Sempre oggi, nelle prime ore della mattina, gli agenti della Polizia locale sono inoltre intervenuti assieme ai Carabinieri in un intervento presso i complessi residenziali di via Repubblica di Montefiorino, oggetto di segnalazioni per occupazioni abusive. Nel corso dell’ispezione sono state rintracciate 13 persone all’interno degli stabili; sono in corso le procedure di identificazione e le valutazioni di competenza.