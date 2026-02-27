Castelfranco Emilia, al via gli open day negli asili nido del territorio

Tornano gli open day dei nidi comunali, un momento di incontro pensato per accompagnare le famiglie nella scelta di un servizio educativo fondamentale per la crescita dei più piccoli. Nel mese di marzo sarà possibile visitare i servizi Arcobaleno–Girandola (2 marzo, dalle 17 alle 19), Maggiolino (23 marzo, dalle 17 alle 19) e Girasole di Piumazzo (25 marzo, dalle 17 alle 19), conoscere gli spazi, approfondire il progetto pedagogico e dialogare con educatrici e personale in vista, il 23 marzo, dell’apertura delle iscrizioni per il prossimo anno educativo.

Negli ultimi anni il Comune di Castelfranco Emilia ha portato avanti un investimento costante sui servizi per la prima infanzia, aumentando in modo significativo la disponibilità dei posti. Se nell’anno educativo 2021/2022 erano 146, nel 2023/2024 sono diventati 186, nel 2024/2025 hanno raggiunto quota 200 e nell’anno in corso, 2025/2026, sono diventati 206. Un percorso di crescita che testimonia una scelta politica chiara: rafforzare i servizi educativi e sostenere concretamente le famiglie, tradotto in un aumento, in termini percentuali, del 40% in quattro anni.

«Abbiamo lavorato con determinazione per ampliare l’offerta dei nidi e garantire a sempre più bambini un servizio educativo di qualità – sottolinea il vicesindaco con delega alla scuola Alessandro Salvioli – e passare da 146 a 206 posti in pochi anni certifica il risultato di una programmazione attenta e di investimenti mirati. Crediamo che la scuola dell’infanzia e i servizi 0-3 siano un pilastro della comunità: sostenere le famiglie e investire sui più piccoli significa investire sul futuro della nostra città».