Bologna “Linee d’ombra: itinerari climatici sotto i portici”, la Giunta approva il progetto

Individuare sotto i portici dei percorsi ombreggiati e collegati ai rifugi climatici per offrire riparo e sollievo durante le ondate di calore e aggirare le isole di calore. È questa l’idea centrale del progetto “Linee d’ombra: itinerari climatici sotto i portici”, approvato nell’ultima seduta di Giunta.

I portici sono storicamente considerati comodi, perché riparano da pioggia e vento e offrono itinerari confortevoli. In epoca di cambiamento climatico, questa caratteristica assume nuove valenze e i portici si possono configurare come una rete protetta e ombreggiata di collegamento tra i rifugi climatici urbani, possibile misura di adattamento al fenomeno delle isole di calore nel contesto urbano.

Il progetto riprende e sviluppa alcune sollecitazioni emerse dalle discussioni dell’Assemblea cittadina per il clima.

Linee d’ombra: itinerari climatici sotto i portici è cofinanziato dal Ministero della Cultura per 100 mila euro e dal Comune di Bologna tramite valorizzazione dei costi del personale dell’Amministrazione impegnato nelle attività previste, per un importo pari a 15 mila euro, e prevede varie fasi.

L’obiettivo è identificare i percorsi porticati e i luoghi che possano essere attrezzati, con tendaggi o altro, per un migliore utilizzo nelle ore e giornate più calde.

La prima azione sarà l’acquisizione in forma sistematica di dati geospaziali ad alta precisione relativi alle dimensioni – altezza, profondità e lunghezza-, morfologie (forma e grandezza delle aperture su strada e delle colonne o pilastri) e materiali costruttivi dei portici e creazione di modelli 3D.

I dati raccolti saranno in prima battuta integrati nelle mappe tridimensionali della città elaborate dal SIT per la modellizzazione dei dati sul soleggiamento delle facciate degli edifici nelle diverse ore della giornata e nei diversi giorni dell’anno, per poi confluire nel Gemello Digitale di Bologna.

In questo modo sarà possibile individuare i percorsi porticati con la maggiore presenza d’ombra a seconda dell’ora del giorno, quelli che garantiscono il miglior comfort termico durante le ondate di calore, e i collegamenti fra i rifugi climatici individuati a livello comunale.

Il passaggio successivo sarà individuare il modo in cui aumentare le dimensioni dei volumi in ombra che creino luoghi adatti a una pausa rinfrescante nel pieno rispetto del valore storico artistico dei portici.

Sarà predisposto un abaco dei tendaggi, in accordo con Soprintendenza, e sarà individuato un tratto sperimentale dove installare tende in tessuti innovativi, che consentano di aumentare l’ombra pur mantenendo la traspirabilità, sempre nell’ottica del maggior comfort termico declinato con la tutela e valorizzazione dei portici.

Il progetto vuole così aggiornare il concetto di comodità storicamente connesso ai portici, mantenere e potenziarne le caratteristiche protettive, valorizzando il loro contributo al benessere collettivo non solo in senso fisico e in armonia con il rispetto della tradizione bolognese.

La passeggiata all’ombra tra i rifugi climatici unirà così al maggiore benessere un’esperienza culturale, di conoscenza e apprezzamento di beni di grande valore storico e artistico del nostro Patrimonio Mondiale Unesco.