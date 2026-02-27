Al via a Guastalla il piano di pulizia straordinaria dei parcheggi comunali

Un intervento massiccio per restituire decoro e pulizia ad alcune delle aree di sosta più frequentate della città. Il Comune di Guastalla, in collaborazione con Sabar, annuncia un calendario di pulizie straordinarie che interesserà i principali parcheggi del territorio per tre lunedì consecutivi nel mese di marzo.

Le operazioni, che prevedono l’utilizzo di spazzatrici meccaniche e la cura minuziosa delle aiuole tramite soffiatori, si svolgeranno nelle prime ore del mattino per minimizzare i disagi, sebbene comporteranno restrizioni temporanee alla sosta.

Ecco il Calendario degli interventi:

Lunedì 2 marzo: Parcheggio davanti alle Piscine (via Sacco e Vanzetti).

Parcheggio davanti alle (via Sacco e Vanzetti). Lunedì 9 marzo: Parcheggio zona Pala Chiarelli Donati / Campo di Kyoto (via Sacco e Vanzetti).

Parcheggio zona / (via Sacco e Vanzetti). Lunedì 16 marzo: Parcheggio davanti alla Coop (via Sacco e Vanzetti / via Cavallo).

APPELLO AL CIVISMO: “LA PULIZIA È UN BENE E UN COSTO COMUNE”

L’Amministrazione comunale coglie l’occasione per richiamare i cittadini e i numerosi frequentatori di queste aree a un utilizzo più responsabile e rispettoso degli spazi pubblici. Troppo spesso, infatti, asfalto e aree verdi diventano ricettacolo di rifiuti abbandonati, rendendo necessari interventi straordinari che gravano economicamente sulla collettività.

“Mantenere il decoro urbano non è solo una questione estetica, ma un gesto di responsabilità verso l’intera comunità,” sottolinea la vice sindaca e assessora all’ambiente Chiara Lanzoni. “Evitare l’abbandono di rifiuti e rispettare le aiuole significa tutelare il valore del nostro territorio e ottimizzare l’uso delle risorse pubbliche: ogni intervento di pulizia straordinaria ha infatti un costo che ricade su tutti i contribuenti.”

Si invita la cittadinanza a prestare massima attenzione alla segnaletica temporanea che verrà posizionata nelle aree interessate per evitare la rimozione forzata dei veicoli e permettere agli operatori di Sabar di agire con la massima efficacia.