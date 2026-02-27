Aggredirono infermiera in Ospedale a Correggio: coppia denunciata per lesioni personali

Una coppia di 31 e 29 anni, residente in un comune della provincia di Reggio Emilia, è stata denunciata dai Carabinieri della stazione di Correggio alla Procura di Reggio, per lesioni personali in concorso nei confronti di personale sanitario. L’episodio risale al 24 settembre 2025 presso l’Ospedale San Sebastiano di Correggio.

Secondo quanto ricostruito, la coppia avrebbe occupato i servizi igienici della struttura, causando disagio al personale sanitario presente. Invitati da un’infermiera di turno a lasciare i locali, i due avrebbero reagito con insulti e minacce. In seguito, si sarebbero diretti verso i poliambulatori sostenendo di dover effettuare una visita medica e, invitati nuovamente ad attendere l’orario previsto, la situazione sarebbe degenerata. La donna avrebbe schiaffeggiato e sputato in faccia all’infermiera, mentre l’uomo, visibilmente agitato, avrebbe pronunciato insulti verso il personale e la guardia giurata intervenuta. Dopo l’aggressione, la coppia si sarebbe allontanata prima dell’arrivo della pattuglia dei carabinieri.

L’infermiera aggredita si è recata presso il Centro Assistenza Urgenze (CAU) di Correggio per ricevere cure mediche, riportando una prognosi di 14 giorni. Successivamente, si è presentata al Comando Stazione Carabinieri di Correggio per sporgere denuncia. Ha dichiarato agli inquirenti di essere in grado di riconoscere i due individui. Le indagini condotte dai carabinieri sono state avviate partendo dalle testimonianze raccolte sul posto e grazie a una procedura di identificazione fotografica, che ha permesso di risalire ai presunti responsabili.

Sono attualmente in corso gli approfondimenti investigativi nella fase preliminare del procedimento penale, al fine di definire le eventuali responsabilità dei due soggetti e le relative azioni legali.