A Scandiano inaugura la mostra “Sguardi sulla natura, forme, colori, emozioni”

Sabato mattina 28 febbraio alle ore 10 presso la sala espositiva di via Tognoli a Scandiano, sopra al cinema Boiardo, verrà inaugurata la mostra dal titolo “Sguardi sulla natura, forme, colori, emozioni” realizzata all’interno del Progetto Ponti 2025-2026 – Generazioni in dialogo a cura dell’Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni e scuole del territorio.

Il progetto ha preso il via nell’autunno dello scorso anno proseguendo una linea di confronto con le realtà associative del territorio per cercare di far dialogare fra loro le diverse generazioni utilizzando i vari linguaggi dell’arte, del cinema, della letteratura, della musica.

Lo scorso novembre la rassegna ha visto l’esibizione della Boiardo band, band musicale formata dagli/lle studenti/esse della scuola media Boiardo di Scandiano, che hanno lavorato e si sono confrontati con il Circolo Amici delal Musica di Scandiano per arrivare a fare proposte musicali condivise.

Sempre nell’autunno scorso è partito un corso di uncinetto all’interno del Centro giovani di Scandiano gestito da Base Soc. Coop. che ha visto lavorare insieme giovani del territorio che hanno imparato da persone più anziane ad utilizzare l’uncinetto per produrre oggetti e prodotti creativi.

Il dialogo fra le generazioni, quindi, come modalità di lavorare insieme su un progetto condiviso, dall’ideazione alla realizzazione finale.

In questa prospettiva e con questo approccio, l’Associazione Open art di Scandiano da ottobre scorso, ha collaborato con i due Istituti scolastici, Boiardo e Vallisneri, entrando nelle classi e confrontandosi direttamenete con i ragazi e le ragazze con la collaborazione degli insegnanti sul tema della natura: cosa pensano della natura, come la vedono, cosa suscita loro….

Dopo questo primo confronto, molto interessante e propositivo, gli studenti e le studentesse sono stati/e invitati/e a realizzare dei disegni, con tecniche varie, per rappresentare la loro idea di natura.

Hanno partecipato al progetto complessivamente 12 classi ed ogni studente/essa ha realizzato un proprio disegno. Le insegnanti hanno poi fatto una selezione per ogni classe e con circa 100 disegni l’Associazione Open art ha realizzato un allestimento nei locali scandianesi. Giovedì scorso una giuria formata da un referente dell’Ufficio Cultura, dall’Assessora alla cultura, da artisti locali e dal referente di Open art ha visitato la mostra e decretato i primi tre classificati, segnalando anche una trentina di menzioni di merito ad altrettanti disegni esposti.

Sabato 28 febbraio alle ore 10 ci sarà l’inaugurazione della mostra alla presenza degli studenti e delle studentesse, degli insegnanti e della giuria che assegnerà i premi.

Da lunedì scorso è possibile votare anche online sui social del Comune di Scandiano (IN e FB) i disegni che si preferiscono, a questa votazione si aggiungerà quella del pubblico che andrà a visitare la mostra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo (ore 15-19) per decretare così un/a quarto/a premiato/a, la cerimonia di questa ulteriore premiazione avverrà presso l’istituto scolastico del/lla vincitore/trice.