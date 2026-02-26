WOW! Modena, l’evento dedicato agli amanti del verde, degli animali e del benessere

WOW! Modena torna al Quartiere fieristico di viale Virgilio con la sua quarta edizione: un unico evento che ospita tre fiere in grado di soddisfare altrettante passioni, quella per gli animali da compagnia ed esotici, quella per il verde e infine quella per le discipline olistiche, per chi è alla ricerca di un corretto equilibrio tra mente e corpo. La manifestazione, in programma sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, animerà l’intera area coperta di 15mila metri quadrati suddivisi in tre padiglioni. Con un solo biglietto si potranno scoprire proposte quanto mai varie, adatte a tutti: bambini e adulti potranno farsi coinvolgere e partecipare alle decine di attività in programma, senza soluzione di continuità, nelle due giornate della manifestazione.

L’evento è stato presentato oggi, giovedì 26 febbraio, durante una conferenza stampa alla quale sono intervenuti Paolo Zanca, Assessore del Comune di Modena con deleghe a Rapporti con le partecipate, Lavoro, Formazione professionale, Promozione economica e attrattività, Commercio, Suap, Agricoltura, Artigianato, Pmi e Cooperazione; Vera Franceschetti di Multimedia Tre; Giuliana Odone, Project Manager di WOW! Modena; e Tamara Pezzi, Direttore artistico di Mantra.

VERDI PASSIONI — Orto, giardino e campagna

Il profumo della terra si mescola all’eco di tradizioni millenarie nei padiglioni di Verdi Passioni, la mostra mercato dedicata a piante, fiori, giardini, attrezzatura per il giardinaggio e la piccola agricoltura. Accanto alle aree commerciali – dove trovano spazio soluzioni d’arredo per esterni, prodotti per l’orto e il giardino, progettazione del verde e oggettistica – troveranno posto fiori e piante di tutti i tipi, laboratori tematici e mostre che rendono la rassegna un appuntamento tanto per i professionisti del settore quanto per i semplici appassionati. Art Design, gruppo di artigiani emiliani in grado di ideare e produrre oggetti unici, allestirà uno spazio dedicato all’arredo di design per ambienti esterni. Fiore all’occhiello di questa edizione è la grande esposizione di bonsai e suiseki curata dal CERSM – Coordinamento Emilia-Romagna e San Marino – in collaborazione con l’Helen Club Bonsai di Reggio Emilia. Oltre cinquanta bonsai, gioielli viventi plasmati da secoli di

tecnica e pazienza, saranno protagonisti di due concorsi – uno regionale e uno nazionale – con premiazione del più bello domenica alle ore 17. Accanto a loro, per la prima volta in misura significativa, i suiseki: pietre levigate nei secoli da acqua e intemperie che, una volta adagiate sul loro basamento di legno, rivelano paesaggi, figure umane e animali. Un’arte antichissima e profondamente filosofica, in forte crescita tra gli appassionati. In fiera si susseguiranno dimostrazioni di potatura, rinvaso e manutenzione dei bonsai; chi ha una pianta da curare potrà portarla e ricevere una consulenza gratuita dagli esperti.

Debutta quest’anno l’Area Verdi Incontri, gestita da Andrea Barbi, che vedrà protagoniste le aziende di Campagna Amica di Coldiretti Modena: un percorso tra prodotti agroalimentari d’eccellenza e degustazioni nel segno del paniere Tradizioni e Sapori di Modena, sostenuto dalla Camera di Commercio di Modena. Ampio spazio sarà dedicato all’ikebana, l’arte orientale della disposizione dei fiori recisi, con workshop aperti al pubblico, e alle dimostrazioni di Intrecci e Natura, dove gli artigiani faranno nascere quasi per magia borse in erbe palustri, cappelli di rafia e cesti di vimini. Il Gruppo Modenese di Scienze Naturali, in collaborazione con il Sistema Museale di Modena e l’Orto Botanico cittadino, proporrà laboratori di entomologia per bambini: grazie a un’arnia didattica e a potenti microscopi, sarà possibile scoprire il microcosmo nascosto nel suolo. La Fabbrica delle Meraviglie del Gruppo Sigem offrirà libri su natura e tradizioni locali e tanti laboratori per i più piccoli, tra cui “Sporcarsi le mani imparando”, dedicato alla semina.

A completare il padiglione, la mostra di trattori d’epoca e attrezzatura agricola dell’Associazione Vintage Tractors di Carpi: 15 trattori e una ventina tra voltafieno, cavabietole, aratro, carovana di legno e attrezzatura per la vinificazione raccontano la civiltà contadina emiliana con la passione di quasi cento soci che hanno recuperato ogni pezzo da aziende agricole dismesse.

PET EXPO&SHOW

È la manifestazione dedicata agli animali da compagnia ed esotici, sfilate cani e gatti, esibizioni di disc dog e agility, fattorie didattiche, laboratori per bambini e ancora serpenti, tartarughe d’acqua, gechi, piccoli roditori e molto altro ancora. Un ring sempre acceso, sfilate di bellezza, laboratori per bambini e incontri ravvicinati con gli animali più insoliti: Pet Expo&Show torna a WOW! Modena con un programma fittissimo, pensato per appassionati di ogni età. La manifestazione si caratterizza per la sua finalità didattica e informativa: l’obiettivo è andare oltre la conoscenza virtuale e creare le condizioni per un rapporto diretto con gli animali, basato sul rispetto reciproco.

Cani e gatti saranno grandi protagonisti. In entrambe le giornate il ring centrale si trasformerà in un palcoscenico con appuntamenti ogni mezz’ora: disc dog (con Riccardo Vignali), agility, rally obedience, nosework (Rem Agility Team e Stop&Go), Hoopers e Dog balance fit (Alessia Visintin, Dogs Work in Progress). A fare da filo conduttore sarà Barbara_dogtrainer, addestratrice cinofila e influencer del mondo cinofilo, affiancata da Teresa Maiullari del centro BAUHOUSE di Sannicandro di Bari.

Domenica dalle 14 – iscrizione gratuita – sfileranno sul ring sia cani di razza che meticci. Per i visitatori che desiderano un ritratto professionale del proprio cane, Doggolingo Pet Photography allestirà un set fotografico completo con luci e fondali professionali, con foto post-prodotta e inviata in formato digitale.

Sul fronte felino, circa cento gatti di razze come Maine Coon, Norvegese, Siberiano, Persiano, Ragdoll e il rarissimo gatto lupo parteciperanno alla Rassegna felina organizzata da Le bambole di Elah, completa di Catroom e voto del pubblico. Presenti anche allevatori di diverse razze canine – Rottweiler, Labrador, Bassotto, Cane Corso, Bouledogue francese, Pastore Tedesco – per chi è alla ricerca del proprio amico fedele. Le fattorie didattiche offriranno esperienze uniche ai più piccoli: Baby Alpaca porterà in fiera alpaca e lama con laboratori per realizzare un pelouche con il pelo dell’animale; Cà del Buco trasformerà la lana di pecora in un filato da portare a casa. Rimini Snakes curerà un laboratorio dedicato ai rettili – boa constrictor e pitoni reali – per sfatare pregiudizi con un incontro ravvicinato. La collezione avicola dell’Emilia-Romagna a cura di Arvar consentirà di scoprire razze come il Pollo modenese, la Gallina bolognese e il Tacchino di Corticella. Non mancheranno le coloratissime carpe koi giapponesi, simbolo di perseveranza e coraggio nella cultura orientale. E non solo, saranno infatti presenti anche allevatori specializzati di piccoli roditori, rettili, gechi, pesci, pappagalli a completa disposizione per fornire indicazioni sulla corretta convivenza con animale uomo.

MANTRA — Festival del Benessere e del Mondo Olistico

Franco Battiato, già nel 1981, cantava “Cerco un centro di gravità permanente”: un inno al desiderio umano di staccarsi dalle cose esclusivamente terrene per dare maggiore spazio alla spiritualità e al proprio benessere psicofisico, con la consapevolezza che corpo e spirito sono tra loro imprescindibili. Un desiderio verso qualcosa di trascendente che negli anni è cresciuto, spesso guardando al passato, andando alla riscoperta di pratiche e discipline con radici millenarie. A questa tendenza offre una risposta immersiva e stimolante Mantra, il Festival del Benessere e del Mondo Olistico, uno spazio dove il tempo rallenta, il corpo si ascolta e la mente ritrova silenzio. Organizzato dalla direttrice artistica Tamara Pezzi, Mantra è una delle tre anime di WOW! Modena.

Il programma 2026 si presenta ricco e articolato, pensato tanto per gli addetti ai lavori quanto per i semplici curiosi. Tre aree ricreative con insegnanti dedicati – Yoga, Meditazione e Tai Chi e Qi gong – si affiancano all’Area del Relax, dove operatori olistici propongono massaggi, trattamenti, pratiche di sciamanesimo e terapie del suono con campane tibetane e gong. In entrambe le giornate sono in programma lezioni di difesa personale e tai chi, aperte a tutti (consigliato portare il tappetino). Novità assoluta dell’edizione 2026 è l’area Kids dedicata a più piccoli che potranno seguire gratuitamente una lezione di Yoga o divertirsi colorando mandala o sassolini. Tra gli stand, oli essenziali, creme, candele profumate, gioielli con pietre dure e capi in tessuti naturali creano un percorso sensoriale accessibile a ogni visitatore. “La via del Mistero” è lo spazio dedicato a tarocchi, scritture angeliche e oracoli, mentre i bambini trovano il loro angolo tra colori e mandala. Il cuore pulsante della manifestazione è il programma dell’Area Conferenze, con quattordici appuntamenti distribuiti nelle due giornate.

Sabato 28 febbraio si apre con un Cerchio di condivisione, seguito dal Thai Yoga Terapeutico di Viktoria Yoga, da un workshop esperienziale sui quattro elementi, da una conferenza sulla neuroplasticità a cura di Saddai Edizioni, da un workshop sull’aromaterapia guidato da Sabina Lombardi e da un incontro sul tamburo sciamanico con Lorenzo La Rosa, cerimoniere. Chiude la giornata la nutrizionista Valentina Guttadauro, special guest delle ore 17, con un talk sugli errori alimentari più comuni. Domenica 1 marzo il programma prosegue con il Thai Yoga Terapeutico “Apertura Cuore” di Viktoria Yoga, una conferenza sulle foglie di ulivo e il benessere cardiovascolare con il naturopata Giorgio Schipilliti, un incontro sull’epigenetica e il sistema endocannabinoide con Francesco Samuele di Montegibbio Srl, un workshop su aromaterapia e chakra con Viktoria Varga di VivartyYoga e una riflessione sulle energie collettive e i cicli planetari del 2026 con Saddai Edizioni.

Infine, due eventi speciali: l’incontro dedicato a Santa Ildegarda di Bingen con la special guest Giovanna Giovannini e la conferenza delle ore 17 della dottoressa Monica Forghieri dal titolo “La psicologia che ascolta l’anima”.

Per informazioni: https://wowmodena.it/ e i canali social Facebook e Instagram