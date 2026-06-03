Ancora furti all’emporio Il Melograno

A pochi giorni di distanza dal precedente episodio, un altro blitz dei cosiddetti “soliti ignoti” ha colpito l’emporio della solidarietà di via San Simone, nel quartiere Braida, gestito dai volontari dell’associazione “Il Melograno“. Questa struttura si occupa di distribuire alimenti e beni di prima necessità alle famiglie in difficoltà, individuate grazie alla collaborazione con Caritas e i Servizi Sociali.

I malviventi si sono introdotti nel cortile rubando europallet, cassette di legno e un cavo elettrico. Nonostante il bottino sia stato modesto, l’episodio ha suscitato un’ondata di indignazione, soprattutto tra gli abitanti del quartiere, consapevoli del ruolo fondamentale che l’emporio svolge per supportare le famiglie bisognose.