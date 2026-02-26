Pubblicato il bando per l’assegnazione dello spazio di Bologna Innovation Square a un soggetto under 35

È pubblicato il bando di manifestazione di interesse per l’individuazione di un soggetto under 35 a cui assegnare la gestione e l’animazione dello spazio BIS – Bologna Innovation Square, in Piazza Liber Paradisus, nell’ambito del progetto BIS_U35 – Giovani, Cultura e Innovazione. Scade il 9 marzo alle 12.

Il bando prevede:

l’assegnazione di attività di animazione negli spazi della sede BIS (open space, sala riunioni, area uffici e servizi);

un contributo di 44.000 euro per la fase di avvio delle attività.

Possono candidarsi soggetti profit o non profit, in forma singola o aggregata, con composizione a prevalenza under 35 (almeno il 51% dei componenti di età inferiore ai 35 anni) e con adeguata capacità organizzativa, progettuale e gestionale.

Individuato il soggetto giovanile under 35 sarà sottoscritta una convenzione per la fase di avvio delle attività di animazione e gestione fino al 20 aprile 2026, con possibile prosecuzione di altri 12 mesi.

Modalità di candidatura

La manifestazione di interesse deve essere presentata entro lunedì 9 marzo alle ore 12, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito del Comune di Bologna: https://www.comune.bologna.it/amministrazione/concorsi-avvisi-bandi/avvisi-pubblici/manifestazione-interesse-realizzazione-attivita-animazione-gestione-spazio-bis-bologna-innovation-square

Il progetto

BIS_U35 è promosso dal Comune e dalla Città metropolitana di Bologna ed è risultato vincitore della prima edizione dell’Avviso pubblico ANCI per l’assegnazione di spazi pubblici a giovani under 35 per la realizzazione di progetti innovativi.

L’obiettivo è valorizzare la sede di BIS – Bologna Innovation Square come hub dedicato all’innovazione e all’imprenditorialità anche giovanile, rafforzando la partecipazione attiva dei giovani e favorendo lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio.

BIS – Bologna Innovation Square è la piattaforma per l’innovazione promossa da Comune e Città metropolitana di Bologna, con focus su attrazione dei talenti, nuova imprenditoria e startup, digitalizzazione e sviluppo sostenibile.

Un percorso partecipativo alla base del bando

Il bando recepisce gli esiti di un percorso di co-progettazione avviato dopo l’open call dell’ottobre 2025, alla quale hanno risposto 24 giovani under 35 e gruppi del territorio metropolitano.

Con il supporto dell’agenzia Social Seed, sono stati realizzati incontri laboratoriali che hanno contribuito alla definizione delle linee guida e degli indirizzi operativi oggi contenuti nell’avviso pubblico.

Obblighi e attività previste

Il soggetto selezionato dovrà:

garantire l’apertura dello spazio almeno dal lunedì al venerdì, nella fascia 9 –18;

sviluppare una programmazione autonoma di attività coerenti con la visione e gli ambiti di intervento di BIS;

assicurare l’integrazione con le attività istituzionali di Bologna Innovation Square, mettendo a disposizione spazi e servizi per iniziative promosse dall’Amministrazione.

La proposta progettuale dovrà includere sia la fase di avvio fino al 20 aprile 2026, sia un programma complessivo della durata di 12 mesi complessivi, con relativo piano di sostenibilità economica.

Le azioni già avviate con il progetto BIS_U35

Nel corso del progetto sono stati attivati tre percorsi formativi gratuiti dedicati agli under 35 su Social Media Management, Content Creation e Digital Entrepreneurship, oltre a 15 eventi aperti al pubblico sui temi dell’innovazione, dell’intelligenza artificiale e della partecipazione giovanile.

Con il supporto di Search On Media Group, gli eventi realizzati finora hanno coinvolto founder, creator, professionisti del digitale, realtà associative e giovani del territorio, alternando momenti di formazione, talk ispirazionali, tavole rotonde e networking informale. L’obiettivo è stato creare uno spazio di confronto concreto sulle nuove professioni digitali, sull’impatto dell’AI nei processi creativi e imprenditoriali e sulle opportunità per le nuove generazioni, favorendo la nascita di connessioni e collaborazioni.

Il calendario degli incontri a BIS prosegue con questi appuntamenti:

26 febbraio: Digital Pulse , appuntamento dedicato alle nuove generazioni del business digitale;

, appuntamento dedicato alle nuove generazioni del business digitale; 12 marzo: Content Factory , incontro operativo sui linguaggi e i format della content creation contemporanea;

, incontro operativo sui linguaggi e i format della content creation contemporanea; 19 marzo: Creators Night , serata di confronto e networking per creator e professionisti del digitale;

, serata di confronto e networking per creator e professionisti del digitale; 27 marzo: Closing Party, evento conclusivo del percorso, momento di restituzione e celebrazione delle attività svolte.

Fin qui gli eventi hanno contribuito a rafforzare la community under 35 attorno a BIS, consolidando lo spazio come luogo di sperimentazione, confronto e crescita professionale.

BIS_U35 – Giovani, Cultura e Innovazione è un progetto del Servizio per i Giovani del Dipartimento Educazione, Istruzione e Nuove Generazioni del Comune di Bologna, in collaborazione con l’Ufficio comune Sviluppo economico, imprese e occupazione di Comune e Città metropolitana di Bologna.

Iniziativa ANCI co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio civile universale, a valere sul “Fondo per le politiche giovanili – Anno 2022”.

Info: https://www.flashgiovani.it/progetto-bis-u35