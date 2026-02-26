giovedì, 26 Febbraio 2026
Comune di Sassuolo
Prosegue a Sassuolo la rassegna cinematografica organizzata dall’Associazione Forum UTE

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna cinematografica organizzata dall’Associazione Forum UTE, introdotta e commentata in sala da Luca Silingardi, per riflettere sul tema sempre attuale dell’immigrazione.

Domani sera, venerdì 27 febbraio a partire dalle ore 20,45 con ingresso gratuito, sarà la volta di “Pane e cioccolata” (Italia, 1974) di Franco Bruati.

I prossimi appuntamenti

  • Venerdì 13 marzo: Brutti, sporchi e cattivi (Italia, 1976) di Ettore Scola
  • Venerdì 20 marzo: Welcome (Francia, 2009) di Philippe Lioret
  • Venerdì 27 marzo: Io Capitano (Italia-Belgio, 2023) di Matteo Garrone

Tutte le proiezioni si svolgeranno presso l’Auditorium “Pirangelo Bertoli” alle ore 20,45.

















Redazione 1

