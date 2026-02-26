Prosegue a Sassuolo la rassegna cinematografica organizzata dall’Associazione Forum UTE

Proseguono gli appuntamenti con la rassegna cinematografica organizzata dall’Associazione Forum UTE, introdotta e commentata in sala da Luca Silingardi, per riflettere sul tema sempre attuale dell’immigrazione.
Domani sera, venerdì 27 febbraio a partire dalle ore 20,45 con ingresso gratuito, sarà la volta di “Pane e cioccolata” (Italia, 1974) di Franco Bruati.
I prossimi appuntamenti
- Venerdì 13 marzo: Brutti, sporchi e cattivi (Italia, 1976) di Ettore Scola
- Venerdì 20 marzo: Welcome (Francia, 2009) di Philippe Lioret
- Venerdì 27 marzo: Io Capitano (Italia-Belgio, 2023) di Matteo Garrone
Tutte le proiezioni si svolgeranno presso l’Auditorium “Pirangelo Bertoli” alle ore 20,45.