Rubiera: ruba la bici a un ragazzino davanti al supermercato, arrestato 40enne

Approfittando della breve sosta di un ragazzino entrato in un supermercato per comprare la merenda, un uomo ha tranciato il catenaccio della sua mountain bike e si è dato alla fuga. La vittima ha reagito prontamente, denunciando il furto al 112 e inseguendo il ladro senza mai perderlo di vista. I carabinieri di Reggio Emilia hanno poi arrestato un 40enne di origine nordafricana, senza fissa dimora, con precedenti per reati contro il patrimonio e già sottoposto a misure cautelari per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.

Il furto è avvenuto ieri mattina alle 08:40, nei pressi del supermercato LIDL di via Piccard. Durante una perlustrazione, i militari hanno notato l’uomo transitare a forte velocità su una mountain bike corrispondente alle caratteristiche segnalate. Il fermo è avvenuto in via Ferrari; sul posto è intervenuta anche la madre del giovane proprietario della bici, che ha riconosciuto il mezzo del valore di 200 euro. Gli agenti hanno rinvenuto il catenaccio spezzato e una chiave esagonale lunga 29 cm utilizzata per il furto. L’arrestato ha poi assunto un atteggiamento intimidatorio, tentando di uscire dall’auto di servizio con minacce. L’uomo è stato condotto in caserma; gli accertamenti hanno confermato la flagranza di reato per furto aggravato. Attualmente si trova a disposizione della Procura, che proseguirà le indagini preliminari.