giovedì, 26 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaMancato rispetto della normativa sul gioco lecito, sospesa per 7 giorni la...





Mancato rispetto della normativa sul gioco lecito, sospesa per 7 giorni la licenza ad un esercizio di Castenaso

BolognaCastenasoCronaca
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Il Questore della Provincia di Bologna ha ordinato la sospensione, per giorni 7, delle autorizzazioni di un esercizio di gioco lecito sito a Castenaso, in quanto è stato riscontrato il mancato rispetto della normativa sull’utilizzo degli apparecchi e dei congegni automatici con vincita di denaro.

In particolare, la Divisione Polizia Amministrativa della Questura, a seguito di un controllo effettuato nel locale dalla Stazione Carabinieri di Castenaso a metà gennaio 2026, ha riscontrato delle irregolarità relative al mancato rispetto degli orari consentiti per l’utilizzo delle macchine da gioco, stabiliti dall’Ordinanza del Sindaco del Comune.

Tenuto in considerazione di una precedente sospensione già comminata al titolare del locale nel dicembre 2025 e considerata l’emersione di numerosi elementi che hanno evidenziato negli ultimi mesi la violazione delle normative previste, il Questore di Bologna ha ritenuto necessario adottare il provvedimento di sospensione in oggetto per la durata di 7 giorni.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.