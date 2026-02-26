La libera ricerca dell’Alma Mater corre in piazza alla Bologna Marathon

Tutto pronto per la quinta edizione della Termal Bologna Marathon che, per la prima volta, vedrà anche l’Università di Bologna tra i suoi partner.

La manifestazione, quest’anno dedicata a “Bologna la Dotta”, permetterà di sostenere la ricerca di Ateneo attraverso la “Bologna City Run”, la 5 km non competitiva aperta a tutte e tutti. Le iscrizioni alla Bologna City Run sono ancora aperte: partecipare significa vivere un’esperienza collettiva all’insegna della solidarietà, del benessere e del sostegno alla ricerca.

E con questo spirito l’Università di Bologna ha organizzato anche tre giornate nell’ambito della manifestazione, per mostrare come nasce e si sviluppa la ricerca libera, quella che anticipa i bisogni della società e produce conoscenza utile a tutte/i.

Dal 27 febbraio al 1° marzo, uno stand di Ateneo accoglierà in Piazza Nettuno chiunque voglia conoscere da vicino il lavoro delle ricercatrici e dei ricercatori Unibo e scoprire, attraverso dimostrazioni, giochi, degustazioni e attività pratiche, le infinite opportunità della conoscenza.

Accanto alle attività di divulgazione, sarà presente anche l’Ambulatorio didattico di podologia con un servizio gratuito dedicato all’analisi biometrica del piede. E per gli appassionati di tecnologia sarà presente un prototipo di moto da corsa elettrica, categoria MotoStudent, realizzata dal team UniBo Motorsport: un esempio di eccellenza formativa, tecnologica e sportiva.

Il programma dello stand di Ateneo in dettaglio:

Venerdì 27 febbraio

16.00 – 17.00 – “Pause attive: piccoli movimenti, grandi benefici in aula e in ufficio” e “Quando il movimento diventa dato: valuta il tuo salto e/o la camminata tramite sensori inerziali” – Prof.ssa Laura Bragonzoni e il team di ricerca: Dott.ssa Maria Scoppolini, Dott. Lorenzo Romano.

Si potranno provare le pause attive (semplici movimenti da introdurre durante lo studio o il lavoro per contrastare la sedentarietà, migliorare la concentrazione e il benessere psicofisico, ridurre lo stress) e il sensore inerziale G-Walk, che trasforma i gesti in dati.

17.00 – 18.00 – Nutri.m.e.n.t.i: Nutriamo il futuro! – Prof.ssa Cecilia Prata, Dott.ssa Carola Parolin.

Brevi interviste e giochi aiuteranno a scoprire come conoscere il “Piatto della Salute”, nutrire il microbiota e ridurre lo spreco alimentare nelle mense scolastiche.

18.00 -19.00 – Olio buono e pane…e se fosse proteico? – Prof.ssa Tullia Gallina Toschi e il team di ricerca: Dott.ssa Matilde Tura, Dott.ssa Rosalba Roccatello.

Chi sa quando un olio extravergine è buono? Perché un pane proteico può essere sostenibile? Quante calorie in pane e olio? Si estraggono delle proteine dalla canapa? E il pane con queste proteine di che cosa sa?

Sabato 28 febbraio

10.00 -11.00 – Il cervello che corre: neuroscienze e riabilitazione del movimento – Prof. David Neil Manners.

Le terapie fisiche (fisioterapia, attività fisiche terapeutiche) possono avere un effetto importante anche sul cervello. Gli studiosi di Ateneo stanno collaborando con dei partner (Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, e altri) per capire meglio questa plasticità corticale tramite le metodiche avanzate di Risonanza Magnetica. Verranno illustrate due progetti contrastanti con proiezioni video e dimostrazioni.

11.00 -12.00 – Una pausa di salute – Prof. Andrea Ceciliani.

Pause attive nella scuola e formazione delle insegnanti.

12.00 -13.00 – Progetto PUREMIND: metti alla prova la tua attenzione e sfidaci con i nostri giochi! – Prof.ssa Laura Bragonzoni.

Il progetto ha l’obiettivo di realizzare il primo Ecosistema Integrato per l’Assistenza Mentale, pensato per prevedere e favorire l’identificazione precoce dei fattori di rischio legati allo sviluppo dei Disturbi di Salute Mentale (DSM).

13.00 -14.00 – Influenza dell’attività fisica sulla salute delle donne in menopausa – Prof. Pasqualino Maietta Latessa, Dott.ssa Federica Moro e Prof. Mirko Ranieri.

14.00 -15.00 – Ingegneria meccanica: non solo motori ma anche corpo umano e salute cardio vascolare – Prof.ssa Stefania Falfari, Dott. Giulio Cazzoli, Dott. Alessandro Zannoni.

Con la modellazione fisico-matematica dell’apparato cardio circolatorio è possibile capire insieme al chirurgo le criticità di un paziente e valutarne possibili azioni correttive, il tutto utilizzando il semplice strumento della RM e/o della TAC. Matematica, fisica ed ingegneria si fondono al meglio per aiutare nella salute del corpo umano.

15.00 -16.00 – Ti stai allenando bene? – Dott. Antonio Cicchella

Una piccola consulenza sui carichi di allenamento per la maratona.

16.00 -17.00 – Dentro l’aria: il polline e le particelle che respiriamo ogni giorno – Prof.ssa Iris Aloisi, Dott. Alessandro Zappi.

Polline, particolato e qualità dell’aria osservati da vicino: un’attività interattiva per scoprire come componenti biologiche e non biologiche dell’aria influenzano la salute.

17.00 -18.00 – Il nostro clima, la nostra salute: il progetto TRIGGER – Prof.ssa Erika Brattich.

Come ormai sempre più evidente, i fenomeni meteorologici estremi sono via via più frequenti e questo è in parte responsabilità degli esseri umani. In questa attività si cercheranno di capire quali sono le implicazioni e le connessioni tra cambiamento climatico e salute umana e in che maniera esse possano essere studiate, con focus sui dispositivi indossabili.

18.00 -19.00 – Sviluppo di un dispositivo che offra supporto a pazienti affetti da più malattie: il progetto REMEDY – Prof. Igor Diemberger.

In questa attività, si potrà scoprire il nuovo dispositivo indossabile in fase di sviluppo nel progetto REMEDY, progettato per il monitoraggio remoto di pazienti con malattie multiple. Verrà mostrato come il dispositivo, insieme alla piattaforma di telemedicina basata su intelligenza artificiale, possa supportare i pazienti nel loro percorso di cura, raccogliendo dati vitali in tempo reale per un trattamento più personalizzato e integrato.

Domenica 1 marzo

10.00-11.00 – Il team di Formula Student e MotoStudent – Dott. Francesco Di Giacomo

Presentazione del prototipo di moto da corsa elettrica, categoria MotoStudent, realizzata dal team UniBo Motorsport

11.00 -12.00 – Correre per la città, ‘fare’ cittadini. La lezione degli antichi – Prof.ssa Giuseppina Paola Viscardi.

Non solo atleti. Un percorso tra Grecia e Roma antica alla scoperta del nesso tra formazione atletica e virtù morale, quando lo sport era anche educazione alla cittadinanza.

13.00 -14.00 – La salute del suolo per la salute di tutti – Prof.ssa Gloria Falsone, Prof.ssa Livia Vittori Antisari.

Il suolo è all’origine del 95% del nostro cibo e ospita il 66% della biodiversità globale. Partendo da questo protagonista silenzioso ma fondamentale, i ricercatori del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-alimentari Unibo incontreranno la cittadinanza per raccontare e sperimentare insieme come l’approccio One Health intrecci la salute del suolo con quella umana, animale e vegetale, l’ambiente, la sicurezza alimentare e la nutrizione.

14.00 -15.00 – Sport! Fra conflitti e soluzioni – Dott. Francesco Olindo dal Maso.

La Scuola di Diritto dello Sport del Dipartimento di Scienze Giuridiche Alma Mater promuove ricerca e alta formazione su giustizia sportiva e gestione dei conflitti nel settore sportivo, attraverso corsi dedicati, seminari e conferenze, anche in collaborazione con il CONI. Con attività di Terza Missione e partnership con realtà sportive e istituzioni del territorio, sviluppa e diffonde strumenti e cultura della prevenzione, gestione e risoluzione delle controversie nello sport, mettendo il sapere accademico al servizio dello sport e della comunità.

Il programma delle manifestazioni sportive di domenica, 1 marzo:

Maratona (42,195 km)

30 km dei Portici

Run Tune Up (21,097 km), giunta alla XXII edizione

City Run di 5 km, aperta a tutti

Kids Marathon, in programma sabato 28 febbraio

Piazza Maggiore sarà il centro della manifestazione, punto d’arrivo delle gare e sede del Marathon Village, animato per tutto il weekend da attività, incontri, presentazioni e appuntamenti culturali e musicali.

Per le studentesse e gli studenti dell’Alma Mater che parteciperanno alla Run Tune Up (21,097 km), è previsto il premio “UNIBO 21K CHALLENGE”, dedicato ai primi tre classificati e alle prime tre classificate con migliore velocità. La premiazione avverrà sul palco di Piazza Maggiore.

Per partecipare alla Bologna City Run (in partenza da Via Irnerio) è possibile iscriversi individualmente o in team attraverso il sito della Termal Bologna Marathon: https://www.bolognamarathon.run/bologna-city-run