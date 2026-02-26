Job on tour arriva a Castel Guelfo e a Castel San Pietro Terme: appuntamento per chi cerca lavoro il 4 e il 5 marzo, aperte le prenotazioni

“Dove domanda e offerta di lavoro si incontrano” è il sottotitolo di Job on tour, la serie di appuntamenti con cui Insieme per il lavoro presenta i suoi servizi alle imprese e alla cittadinanza nei Comuni del territorio bolognese. L’iniziativa, che ha preso il via nell’ottobre dello scorso anno, all’inizio di marzo toccherà Castel Guelfo di Bologna e Castel San Pietro Terme per due giornate di colloqui dedicati a chi vuole entrare o rientrare nel mercato del lavoro, come sempre gratuiti e su prenotazione.

L’appuntamento a Castel Guelfo è mercoledì 4 marzo 2026 dalle 10 alle 16 (Biblioteca – sala viola, via Gramsci 22). Vai al calendario per la prenotazione

L’appuntamento a Castel San Pietro Terme è giovedì 5 marzo 2026 dalle 10 alle 16 (Casa del volontariato, via Oriani 3) Vai al calendario per la prenotazione

Durante l’incontro con il team di Insieme per il lavoro, le persone interessate riceveranno supporto personalizzato per iscriversi al servizio o aggiornare il proprio profilo e un primo orientamento.

Il progetto itinerante di Insieme per il lavoro nasce per facilitare il matching tra le esigenze delle aziende che hanno bisogno di personale e quelle di chi cerca una nuova occupazione. Per questo le tappe di Job on tour sono composte da due momenti: nel primo, dedicato alle imprese, la Camera di Commercio di Bologna presenta i dati che fotografano l’economia locale e i profili più richiesti sul territorio, mentre Insieme per il lavoro illustra i servizi gratuiti di recruitment, formazione e stage per le aziende. La seconda giornata, rivolta alla cittadinanza, è articolata in una serie di colloqui individuali su prenotazione: una volta iscritte al servizio, le persone potranno ricevere le offerte di lavoro più adatte a loro, oltre a proposte di orientamento e formazione gratuita.

Job on tour è realizzato in collaborazione con le amministrazioni dei Comuni della Città metropolitana di Bologna che ospitano gli appuntamenti: Castenaso, Medicina, Budrio, Castel San Pietro Terme, Castel Guelfo di Bologna. Il progetto coinvolge anche altre realtà del territorio come la Caritas diocesana, la Pastorale del Lavoro dell’Arcidiocesi di Bologna, Coop Reno, Banca di Bologna.