Fiorano Modenese, un weekend tra musica, diritti e solidarietà

A Fiorano Modenese è in programma un fine settimana all’insegna della musica, dei diritti, della cultura e della solidarietà.

Sabato 28 febbraio alle ore 20.30, il teatro Astoria ospiterà Enjoy music Night, evento benefico a sostegno del progetto Taxi Amico Angela Serra, un importante servizio di accompagnamento dedicato ai pazienti oncologici.

La serata proporrà performance musicali e artistiche capaci di coinvolgere il pubblico, nel segno della solidarietà, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese e di Modena Capitale Italiana del Volontariato 2026, in collaborazione con Team Enjoy, Backstage scuola di danza e associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro.

L’ingresso prevede una donazione minima, destinata al sostegno del progetto. Per informazioni: serra@unimore.it o 059 422 3203.

Domenica 1° marzo, in occasione delle celebrazioni per l’80° anniversario dell’esercizio del diritto di voto alle donne, alle 17, presso Villa Cuoghi (via Gramsci 32), il Circolo Nuraghe Pinuccio Sciola e la rassegna “Tè delle 5” e il contributo del Comune di Fiorano Modenese presentano “Donne e Diritti”, reading teatrale musicale Roberta Biagiarelli, artista multidisciplinare, Ornella Serafini, cantante e attrice, Ermanno Maria Signorelli, chitarrista e compositore.

L’iniziativa, a ingresso libero, propone un collage composto di pensieri e voci preziose, brani originali o tratti da romanzi e racconti di scrittrici di varie nazionalità, canzoni d’autore e interpretazioni più classiche, oltre alla sapiente esecuzione musicale dal vivo, per fare spazio e dare voce a donne autorevoli del passato, del presente e del futuro.

Sempre domenica 1° marzo torna la rassegna “Cenacolo letterario” al Centro di Via Vittorio Veneto (n. 94). Dalle 17 Laura Guerrini presenta il libro “1984″ di George Orwell, con le letture di Franca Lovino e l’accompagnamento musicale del Maestro Gen Llukaci.

La rassegna è a cura del Comitato Fiorano in Festa, con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese.