Dalila Tortomasi nuova responsabile della sede Lapam Confartigianato di Spilamberto

Dalila Tortomasi è la nuova responsabile della sede Lapam Confartigianato di Spilamberto. Dopo diversi anni all’interno dell’associazione presso la sede di Castelfranco Emilia, Dalila Tortomasi prenderà il posto di Angelica Martina, la quale diventa il nuovo segretario della sede associativa di Formigine.

«Affronto questa prima esperienza come responsabile di sede con grande entusiasmo e con voglia di mettermi alla prova – dichiara la neo responsabile della Lapam Confartigianato di Spilamberto –: Angelica Martina, che ringrazio, ha svolto un lavoro importante sul territorio per le imprese e per tutta l’area. Spilamberto è una zona strategica per le attività ed è fondamentale continuare a lavorare in sinergia con le imprese per permettere a loro di operare al meglio all’interno del Comune. Vogliamo portare ai tavoli istituzionali la voce degli imprenditori, partendo dai problemi quotidiani e costruendo soluzioni condivise».

La presentazione della nuova responsabile è stata l’occasione per discutere di alcuni temi di rilevanza per le imprese durante il consiglio di sede di Spilamberto. Tra le tematiche affrontate, di particolare importanza la difficoltà nel trovare personale a cui trasferire il know-how necessario per la prosecuzione dell’attività. Un aspetto, come emerso dal consiglio, che si collega direttamente alla problematica sempre più concreta del ricambio generazionale nelle imprese artigiane. Durante l’assemblea, inoltre, si è riflettuto sul trend di desertificazione del centro, un fenomeno diffuso su tutto il territorio provinciale, che influisce negativamente anche sul benessere sociale della comunità, dato che, come ribadito a più riprese dall’associazione datoriale, le attività non contribuiscono a generare esclusivamente un benessere economico, ma fungono anche da presidio e da movimento turistico per la comunità.