Controlli a tappeto in centro a Modena: Carabinieri in azione tra violazione, armi bianche e stupefacenti

Ieri sera, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle aree più sensibili della città, finalizzato al contrasto della criminalità diffusa, concluso con la denuncia, in stato di libertà, di 3 persone e alla segnalazione di altre due alle Autorità competenti.

In viale Crispi, i Carabinieri hanno rintracciato una 32enne originaria del reggiano, residente a Formigine e già nota alle forze dell’ordine, procedendo alla denuncia in stato di libertà per aver violato il Foglio di Via e per ubriachezza manifesta. La sua condotta molesta ha reso necessaria l’emissione di un immediato Ordine di allontanamento e il Divieto di stazionamento proprio per aver ostacolato la libera fruibilità dell’area, ricompresa nelle “zone rosse”, da parte dei cittadini.

Un 37enne parmense, residente a Ravarino, è stato invece bloccato nei pressi del Parco XXII Aprile e denunciato per l’inottemperanza del divieto di ritorno nel Comune di Modena, disposto nel 2023 e tuttora in corso.

Durante i controlli in corso Vittorio Emanuele II, un 28enne di origini afghane è stato trovato in possesso di un coltello multiuso, di circa 16 centimetri, prontamente sequestrato, con la relativa denuncia dell’indagato per porto abusivo di armi.

L’attività si è estesa anche al monitoraggio del consumo di droghe, portando alla segnalazione alla Prefettura di due individui: un 40enne modenese, sorpreso in via Emilia Ovest con una dose di “cocaina” a seguito di perquisizione personale e un 37enne di origini filippine, in viale Crispi, trovato in possesso di circa un grammo della stessa droga.

Resta alta l’attenzione sul quadrante di viale Crispi – zona Tempio – Stazione ferroviaria, confermatosi crocevia di situazioni eterogenee che spaziano dall’inosservanza delle misure di prevenzione al consumo di stupefacenti, a testimonianza dell’efficacia del presidio costante predisposto dall’Arma.