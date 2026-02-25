Un altro motociclista ha perso la vita nel bolognese

Ancora un incidente mortale sulle strade del Bolognese. Oggi intorno alle 13:30, mentre percorreva via Montanara, la SP28-Croce dell’Idice, a Castenaso, per cause al vaglio della Polizia locale un motociclista 36enne ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Nonostante l’intervento del 118 allertato dagli automobilisti di passaggio, i traumi riportati nella rovinosa caduta non hanno lasciato scampo all’uomo. Non risulterebbero altri veicoli coinvolti.
Solo ieri, a Calderara di Reno, nello scontro con un camion era morto un altro motociclista di 33 anni.