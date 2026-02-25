mercoledì, 25 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaUn altro motociclista ha perso la vita nel bolognese





Un altro motociclista ha perso la vita nel bolognese

BolognaCronaca
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP
immagine d’archivio

Ancora un incidente mortale sulle strade del Bolognese. Oggi intorno alle 13:30, mentre percorreva via Montanara, la SP28-Croce dell’Idice, a Castenaso, per cause al vaglio della Polizia locale un motociclista 36enne ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Nonostante l’intervento del 118 allertato dagli automobilisti di passaggio, i traumi riportati nella rovinosa caduta non hanno lasciato scampo all’uomo. Non risulterebbero altri veicoli coinvolti.

Solo ieri, a Calderara di Reno, nello scontro con un camion era morto un altro motociclista di 33 anni.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.