Supermercato della droga in via Amendola a Bologna: cocaina, hashish ed eroina. Due arresti

Continuano incessantemente i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comado Provinciale di Bologna, nel quadrante nord ovest del centro storico del Capoluogo Emiliano, in particolar modo in via Amendola, via Boldrini, P.zza dei Martiri e altre vie limitrofe, in seguito alle numerose segnalazioni da parte di privati cittadini al 112 (N.U.E), circa la presenza di soggetti molesti.

A tal proposito, i Carabinieri della Stazione di Bologna Indipendenza, durante uno dei numerosi servizi finalizzato al contrasto e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno arrestato un 37enne e un 30enne stranieri, per detenzione di sostanze stupefacenti e/o psicotrope ai fini di spaccio. Infatti i due uomini sono stati appunto trovati in possesso di circa 20 dosi di cocaina, una dose di hashish e 9 dosi di eroina. Appurato ciò, nei confronti dei malviventi è stata altresì applicata l’ordinanza emessa dalla Prefettura, che prevede l’allontanamento immediato dal luogo dove è avvenuto il fatto e alla luce di quanto indicato, i due soggetti sono stati entrambi arrestati dai Carabinieri e su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 37enne è stato condotto presso una comunità del Capoluogo Emiliano in regime degli arresti domiciliari, mentre il 30enne presso le camere di sicurezza in attesa del processo per rito direttissimo. Lo stupefacente recuperato è stato sottoposto a sequestro.