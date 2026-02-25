Prevenzione e cura oncologiche: al via la campagna Coop “Verde Speranza”

Al via da domani, 26 febbraio, per il 2026 la campagna Coop “Verde Speranza”: per soci e consumatori sarà possibile contribuire a sostenere enti, poli di ricerca e ospedali specializzati nella prevenzione e cura oncologiche acquistando una delle piccole piante Verde Speranza in vendita negli oltre 340 negozi di Coop Alleanza 3.0, ubicati nelle 8 regioni – dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia – in cui la Cooperativa è presente.

La ricerca oncologica, la sua importanza

Oggi la ricerca oncologica si sta concentrando, grazie al sostegno di tutti, sull’aumentare le conoscenze in modo da produrre strumenti da usare in attacco, quando la malattia è già comparsa, ma anche in difesa, prima che questa compaia. Non sempre i fondi alla ricerca scientifica sono purtroppo in grado di supportare a sufficienza le esigenze economiche che essa richiede, così come le azioni di sostegno alle famiglie dei pazienti, o l’acquisto di apparecchiature per la diagnosi e le terapie necessarie: per questo ha bisogno della generosità di tutti per rendere il cancro sempre più curabile e per permettere ai pazienti una qualità della vita migliore. Info sull’iniziativa alla pagina all.coop/verdesperanza

Come funziona “Verde Speranza”

Nei negozi di Coop Alleanza 3.0, soci e consumatori potranno trovare le piante della campagna “Verde Speranza” contrassegnata da una etichetta che riporta il logo e la grafica di “Verde Speranza”. Ogni scelta è un segno di partecipazione. Le piante saranno una diversa ogni mese, come da periodizzazione di seguito:

26 febbraio – 11 marzo

Mini Calle — all’inizio della primavera, in occasione della Festa della Donna. Un fiore elegante e luminoso, simbolo di forza e delicatezza insieme, per dire grazie alle donne che ogni giorno coltivano cura e coraggio.

Azalea — nel tempo della Pasqua, quando la natura rinasce. Un fiore che parla di speranza, di nuovi inizi, di vita che riparte.

Rosa Kordana — per la Festa della Mamma. Piccola ma intensa, come i gesti d’amore quotidiani che fanno crescere le persone.

Ortensia — nel cuore della primavera, quando tutto fiorisce e si celebrano i nuovi inizi. I suoi fiori riuniti in un unico grande abbraccio raccontano la forza della comunità.

Sansevieria — l’estate della resilienza. Una pianta forte, capace di resistere al caldo e al tempo, simbolo di tenacia e continuità: la speranza che resta verde anche nei mesi più luminosi.

Bonsai — in occasione della Festa dei Nonni. Una pianta che richiede cura e pazienza, come l’amore tramandato di generazione in generazione.

Alberello di Natale — quando si avvicina il tempo dell’attesa. Un simbolo di casa, di luce e di legami che si rafforzano.

Ciclamino — nel cuore dell’inverno, quando il colore diventa un segno di calore. Un fiore resistente che sboccia anche nel freddo.

Gli enti beneficiari e i progetti supportati

Per ogni piantina venduta, sarà devoluto un euro a favore di nove enti impegnati nella ricerca e nella prevenzione oncologica su tutto il territorio della Cooperativa. Di seguito gli enti nella loro ubicazione territoriale e le attività che saranno sostenute con i fondi:

I RCCS Centro di Riferimento Oncologico (Aviano) : sostegno alla cura e prevenzione oncologica

: sostegno alla cura e prevenzione oncologica IRCCS Materno Infantile Burlo Garofolo (Trieste) : sostegno alla cura e prevenzione oncologica

: sostegno alla cura e prevenzione oncologica Fondazione Città della Speranza Onlus (Padova) : sostegno dell’attività nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncoematologiche pediatriche e assistenza ai piccoli pazienti

: sostegno dell’attività nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncoematologiche pediatriche e assistenza ai piccoli pazienti IOM – Istituto Oncologico Mantovano (Mantova) : associazione di volontariato per lo studio e la terapia medica dei tumori

: associazione di volontariato per lo studio e la terapia medica dei tumori Fondazione GRADE Onlus (Reggio Emilia): il progetto che verrà sostenuto è l’acquisto di una Risonanza Magnetica 3 TESLA di ultima generazione per il CORE presso l’Ospedale di Reggio Emilia

il progetto che verrà sostenuto è l’acquisto di una Risonanza Magnetica 3 TESLA di ultima generazione per il CORE presso l’Ospedale di Reggio Emilia LILT- Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (associazione provinciale Ferrara) : sostegno alla cura e prevenzione oncologica

: sostegno alla cura e prevenzione oncologica LILT- Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (associazione metropolitana di Bologna) : sostegno alla cura e prevenzione oncologica

: sostegno alla cura e prevenzione oncologica IOR – Istituto Oncologico Romagnolo (Romagna): progetti di ricerca avviati dallo IOR in collaborazione con le oncologie della Romagna e i servizi a sostegno dei malati oncologici e delle loro famiglia

progetti di ricerca avviati dallo IOR in collaborazione con le oncologie della Romagna e i servizi a sostegno dei malati oncologici e delle loro famiglia Presidio Ospedaliero C. e G. Mazzoni (Ascoli Piceno) : sostegno alla cura e prevenzione oncologica

: sostegno alla cura e prevenzione oncologica Associazione Lorenzo Risolo (Lecce): progetto di ricerca per creare dei pannelli standardizzati di analisi genetica per individuare le condizioni che predispongono al cancro nei bambini e nei giovani adulti con qualsiasi neoplasia. Progetto AIEOP (Associazione Italiana Ematologia Oncologia Pediatrica).

“Verde Speranza” nel 2025

Per Coop Alleanza 3.0, questo impegno si è tradotto nella devoluzione di 1 euro per ogni piantina venduta a favore di enti, poli di ricerca e ospedali specializzati. Grazie alla partecipazione di soci e clienti, un gesto quotidiano si è trasformato in un risultato importante: quasi 50.000 euro raccolti, interamente destinati ai nove enti aderenti attivi sul territorio della Cooperativa. Un contributo che sostiene la ricerca quando la malattia è già presente, ma anche la prevenzione, l’innovazione diagnostica e la qualità della vita delle persone e delle loro famiglie. Perché coltivare speranza, insieme, significa continuare a credere in un futuro in cui il cancro sia sempre più curabile.

Ecco quali sono, e le attività che saranno sostenute con i fondi: