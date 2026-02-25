Premio Barresi 2025: proclamate le imprese vincitrici della sesta edizione

Si conclude positivamente l’edizione 2025 del Premio Barresi, il bando che sostiene la nascita e la crescita di imprese giovanili dell’area metropolitana di Bologna attente alla sostenibilità. L’iniziativa ha registrato un’ottima risposta dal territorio, con 28 candidature presentate, a conferma di un ecosistema imprenditoriale giovane sempre più dinamico e orientato all’innovazione responsabile.

La cerimonia di premiazione si è svolta nel pomeriggio del 24 febbraio presso gli spazi di MUG – Magazzini Generativi. L’evento ha rappresentato non solo il momento conclusivo del percorso di selezione, con la proclamazione delle imprese vincitrici, ma anche un’importante occasione di incontro e confronto. L’iniziativa ha infatti favorito il networking tra tutte le imprese beneficiarie del Premio, i partner coinvolti e altre realtà giovanili del territorio, promuovendo la condivisione di esperienze, competenze e progettualità: un appuntamento che si conferma strategico per rafforzare la rete locale dell’imprenditoria giovanile e sostenibile e per stimolare nuove collaborazioni all’interno della comunità del Premio Barresi.

L’EDIZIONE 2025 DEL PREMIO BARRESI

Valorizzare le nuove generazioni e riconoscerne il ruolo di protagonisti è stato anche quest’anno l’obiettivo del Premio, istituito nel 2016 in ricordo di Antonio Barresi. responsabile del servizio Progetti d’impresa. L’iniziativa si ispira a quella parte di lavoro che Barresi amava di più: sostenere le aspiranti imprenditrici e gli aspiranti imprenditori del territorio accompagnandoli nello sviluppo del loro progetto imprenditoriale.

Nell’ottica di valorizzare il futuro delle nuove generazioni e in coerenza con i principi delle Linee di mandato 2021-2026, il Premio ha voluto valorizzare anche in questa edizione la sostenibilità ambientale, economica e sociale, l’inclusività e la capacità di rafforzare l’identità internazionale e cosmopolita di Bologna, oltre ad avere finalità e modalità di lavoro orientate agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile promossi dall’ Agenda ONU 2030.

Anche per l’edizione 2025 è stata confermata la possibilità di assegnare un incentivo economico a quattro imprese, grazie alle risorse del Programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027: un sostegno che ha consentito di ampliare l’impatto del Premio e di valorizzare in modo ancora più significativo i progetti imprenditoriali giovanili capaci di coniugare innovazione, sostenibilità e coerenza con i valori promossi dall’iniziativa.

Il bando ha inoltre previsto, come per le edizioni passate, una specifica premialità per le imprese a prevalente partecipazione femminile, ribadendo l’impegno concreto verso la promozione della parità di genere, una scelta che si inserisce nel percorso tracciato dal Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana di Bologna e che intende sostenere attivamente l’imprenditoria femminile come leva strategica di sviluppo equo e inclusivo del territorio.

LE IMPRESE VINCITRICI

Tra le 28 imprese candidate al Premio Barresi 2025 hanno spiccato quelle di:

Magnetic Future Srl (https://www.magneticfuture.eu/) – si occupa di sviluppare alimentatori contactless ad alta efficienza per magneti superconduttivi e sostenibili, coniugando ricerca universitaria e applicazione industriale. L’impresa viene premiata per l’elevato contenuto innovativo della tecnologia sviluppata, riconoscendo il contributo significativo al progresso di tecnologie strategiche per la transizione energetica e sanitaria, e per l’impatto positivo in termini di sostenibilità, innovazione responsabile e sviluppo di infrastrutture tecnologiche resilienti. Chiwarà Project Srl (https://www.chiwaraproject.com/) – è uno studio di progettazione ambientale e rigenerazione territoriale che opera nel campo della bioedilizia e della pianificazione urbana sostenibile, ponendo particolare attenzione all’uso di materiali naturali, all’efficienza energetica, al comfort abitativo, all’impatto ambientale. Il team imprenditoriale è guidato da Mattia Bertolini, fondatore e amministratore unico. L’impresa viene premiata per la capacità di interpretare la progettazione ambientale come strumento di rigenerazione territoriale e sociale, integrando sostenibilità e partecipazione delle comunità locali. Il riconoscimento vuole altresì valorizzare la pratica progettuale dell’impresa, che integra strumenti avanzati e si orienta a uno sviluppo equo e duraturo. Progetto Arborilla di Facchini Enrico (https://www.arborilla.it/) – è un giardino botanico interattivo e unconventional garden sviluppato all’interno dell’Azienda Agricola Individuale Enrico Facchini. Il progetto ha trasformato un’area agricola di Sala Bolognese in uno spazio immersivo dove i più piccoli e le loro famiglie possono scoprire la natura in modo diretto, sicuro e multisensoriale, attraverso lo svolgimento di attività progettate in base a criteri agronomici ed educativi. L’impresa viene premiata per aver saputo integrare la progettazione agronomica con l’educazione ambientale, generando curiosità, consapevolezza e rispetto per la biodiversità nella comunità di riferimento. Il progetto viene premiato anche per la valorizzazione del territorio locale, la promozione della partecipazione attiva della comunità e per la creazione sul territorio di un modello replicabile di fruizione della natura. Cartolibreria Portico al 30 di Barbara e Roberto Antonucci (https://www.cartolibreriapina.it/) – è una cartolibreria polifunzionale che coniuga l’attività di commercio con servizi di supporto e inclusione sociale e digitale. L’attività ha radici nel lontano 1966, oggi è gestita dalla titolare Barbara Antonucci. L’impresa viene premiata per aver saputo rinnovare e valorizzare una cartolibreria storica, trasformandola in uno spazio che coniuga commercio e impegno sociale, generando un impatto concreto sulla comunità di riferimento e promuovendo solidarietà e sviluppo locale.



Le aziende accederanno a un contributo di 12.500 euro ciascuna e alle opportunità messe a disposizione dalla Città metropolitana di Bologna e dai partner del Premio Barresi: ART-ER S.cons.p.a. – Le Serre di Art-ER / BURO S.N.C. di Malaguti Jessica & Zappatore Estefania / Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bologna – SNI Servizio Nuove Imprese – Sportello Genesi / Comune di Bologna – Settore Cultura e Creatività – Incredibol! / Comune di Zola Predosa – CO-START – Villa Edvige Garagnani / Emil Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. – MUG – Magazzini Generativi / Unione Reno Galliera – FaLab.

LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Nel corso della cerimonia di premiazione, la Città metropolitana di Bologna ha voluto rinnovare il format dell’evento, affiancando alla proclamazione dei nuovi beneficiari un momento dedicato al networking e allo scambio tra le imprese vincitrici dell’edizione 2025, i partner dell’iniziativa e altre realtà imprenditoriali giovanili del territorio metropolitano.

L’incontro, ospitato presso MUG – Magazzini Generativi, è stato pensato come un’occasione concreta per valorizzare la rete che negli anni si è sviluppata attorno al Premio Barresi e Progetti d’Impresa, favorendo nuove connessioni professionali e opportunità di collaborazione tra imprese, enti di supporto all’imprenditorialità e beneficiari delle passate edizioni.

Dopo la proclamazione delle imprese vincitrici, i partner del Premio hanno presentato i servizi e le opportunità messe a disposizione delle nuove realtà selezionate, offrendo un quadro delle possibilità di accompagnamento e crescita disponibili sul territorio.

La seconda parte dell’evento si è svolta in un clima informale, con un momento di networking che ha consentito alle imprese di conoscersi, confrontarsi sui rispettivi percorsi e condividere esperienze, sfide e prospettive future.

“Il Premio Barresi non è soltanto un riconoscimento economico, ma uno strumento concreto per sostenere l’imprenditoria giovanile e accompagnare idee innovative verso una crescita strutturata e sostenibile” ha commentato Rosa Grimaldi, delegata alla Promozione economica, attrattività e innovazione del Comune e della Città metropolitana di Bologna, “Le giovani imprese rappresentano un motore fondamentale per lo sviluppo economico e sociale dell’area metropolitana di Bologna: investire su di loro significa investire su innovazione, sostenibilità e qualità del lavoro. Il nostro impegno è continuare a costruire un ecosistema favorevole, in cui chi decide di fare impresa possa trovare strumenti, competenze e una comunità pronta a supportarlo.”

Tutte le informazioni sul Premio Barresi sono disponibili su www.cittametropolitana.bo.it/premiobarresi.