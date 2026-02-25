mercoledì, 25 Febbraio 2026
In stazione a Reggio Emilia nuove telecamere contro spaccate su auto

CronacaReggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
immagine di repertorio

(DIRE) – Manca solo l’atto ufficiale ma nuove telecamere andranno a vigilare sul tormentato quartiere della stazione storica di Reggio Emilia. In particolare saranno installate in via Gobetti, Ruscelloni e su parte di via Chiesi, per contrastare il fenomeno dei danneggiamenti ai finestrini delle auto, da qualche tempo denunciato dai residenti.

Dopo il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi da tecnici e dirigenti dell’amministrazione, i dispositivi saranno nello specifico oggetto di un affidamento diretto urgente, venendo inserite in un intervento più ampio chiesto dalla Prefettura. Altro capitolo riguarda l’illuminazione delle strade interessate dalle “spaccate”. I cosiddetti “corpi illuminanti” sono infatti nuovi, ma installati negli anni passati, quando la priorità era il risparmio energetico piuttosto che la sicurezza. Si cercherà quindi di aumentare la potenza delle lampade. Secondo quanto trapela da piazza Prampolini, ci sono infine novità anche sul fondo varato dal Comune per risarcire i proprietari di auto vandalizzate su parcheggi pubblici. Nel 2025, con poco più di 15.000 euro, sono state accolte tutte le 64 domande dei cittadini. Nel 2026 il fondo dovrebbe essere rifinanziato, estendendosi anche nuove tipologie di danni rimborsabili, relativi ad esempio al rifacimento di chiavi e serrature manomesse.

















Redazione 1

