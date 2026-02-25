Il 3 marzo a Casalgrande primo concerto dell’edizione 2026 di Crossroads con Karima e Walter Ricci

Crossroads, festival itinerante in tutta la regione Emilia-Romagna, partirà come da tradizione dal Teatro Fabrizio De André di Casalgrande. Qui, martedì 3 marzo alle ore 21:15, si terrà il primo concerto dell’edizione 2026, con protagonisti la cantante Karima e il pianista-cantante Walter Ricci.

Karima e Walter Ricci intrecciano le voci per rendere omaggio alla musica italiana e internazionale prodotta a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta: canzoni rimaste nella storia, evergreen che hanno segnato intere generazioni conservando il loro fascino inalterato sino a oggi.

Karima Ammar, nata a Livorno nel 1985, ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico, semplicemente col nome di Karima, partecipando alla sesta edizione di Amici di Maria De Filippi, dove ha vinto il Premio della Critica. Nel 2009 ha gareggiato al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Molte le sue partecipazioni televisive, che hanno contribuito a sostenerne la fama: Amici – La sfida dei talenti, Crozza Alive, I migliori anni, Io canto e Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti. È stata inoltre artista supporter per concerti di Whitney Houston, John Legend, Anastacia, Simply Red e Seal.

Walter Ricci, classe 1989, inizia giovanissimo a calcare i palchi dei più noti jazz club. Nel 2006 vince il “Premio Nazionale Massimo Urbani” e la sua carriera prende il via. È in quella occasione che incontra Fabrizio Bosso, che lo vorrà spesso accanto a sé e che lo sosterrà negli anni a seguire. Al 2008 risale l’inizio della sua collaborazione con Stefano Di Battista, mentre nel 2009 Pippo Baudo lo invita a Domenica In come vocalist dell’orchestra diretta da Pippo Caruso. Nella sua lunga permanenza televisiva ha modo di duettare, tra gli altri, con Michael Bublè e Mario Biondi, col quale continua poi a esibirsi anche fuori dagli studi della RAI. Da allora la carriera di Ricci ha preso un respiro internazionale, alternandosi tra collaborazioni e progetti come leader.

Crossroads 2026 è organizzato come sempre da Jazz Network ETS in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del Ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni e con il patrocinio di ANCI Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con L’Assessorato Tempo Libero del Comune di Casalgrande. Biglietti: prezzo intero euro 16; ridotto 14.

Informazioni:

Jazz Network, tel. 0544 405666, e-mail: info@jazznetwork.it

website: www.crossroads-it.org – www.jazznetwork.it

Indirizzi e Prevendite :

Casalgrande (RE): Teatro De André, Piazza Ruffilli 1, tel. 0522 1880040.

Biglietteria serale dalle ore 20, tel. 334 2555352.

Informazioni e prenotazioni: tel. 0522 1880040 (da martedì a sabato ore 9-13; martedì e giovedì ore 15-19), info@teatrodeandre.it, www.teatrodeandre.it.

Prevendita on-line: www.vivaticket.com, www.crossroads-it.org.