mercoledì, 25 Febbraio 2026
3.7 C
Comune di Sassuolo
HomeFormazioneFormazione e lavoro all’estero, a Modena un laboratorio per conoscere le opportunità





Formazione e lavoro all’estero, a Modena un laboratorio per conoscere le opportunità

FormazioneLavoroModena
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Un’opportunità concreta per lavorare, svolgere tirocinio o apprendistato in un altro Paese dell’Unione europea. È l’obiettivo del Laboratorio di empowerment EURES Targeted Mobility Scheme (TMS), in programma a Modena venerdì 27 febbraio, dalle 10 alle 12, alla Galleria Europa di piazza Grande 17.

L’evento è promosso da Eurodesk Italy, in collaborazione con il coordinamento nazionale EURES TMS, la rete nazionale EURES Italia, Europe Direct Modena, il centro ufficiale dell’Unione europea del Comune attivo dal 1997 in Galleria Europa, e il Servizio comunale Informagiovani.

L’iniziativa, gratuita e rivolta a cittadini e cittadine maggiorenni (con priorità alla fascia 18-35 anni), intende facilitare l’accesso alle opportunità di mobilità professionale offerte dal programma europeo EURES TMS, che sostiene esperienze di lavoro e formazione all’estero. I posti per partecipare sono limitati e l’iscrizione è obbligatoria attraverso la pagina dedicata etms.eurodesk.it/2026-Labtms-modena.

Il laboratorio, della durata di due ore, si articola in due momenti: una prima sessione dedicata alla presentazione del programma e alla simulazione di registrazione alla piattaforma EURES TMS; una seconda parte focalizzata sull’analisi delle competenze personali e sulle strategie per affrontare in modo consapevole un percorso di mobilità internazionale.

L’appuntamento rientra tra le attività offerte da Europe Direct del Comune di Modena, strumento strategico per scuole, giovani e amministrazioni, che fornisce quotidianamente orientamento su diritti, programmi e politiche dell’UE, consulenza personalizzata e attività informative.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.