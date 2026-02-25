Domenica 1 marzo al Teatro Bismantova un concerto d’eccezione omaggio a Paolo Gandolfi

Per la stagione concertistica del Teatro Bismantova, il 1 marzo è in programma un evento davvero speciale. Domenica alle 17.30 infatti si tiene il concerto “Il mantice armonico 2.0”, che sarà un grande omaggio in musica al maestro Paolo Gandolfi, scomparso nell’estate del 2025: uno dei più grandi interpreti mondiali della fisarmonica, che sarà ricordato da musicisti di alto livello che furono suoi allievi o suonarono con lui in diverse occasioni.

Protagonisti sul palco saranno infatti Ivano Battiston, Daniele Donadelli, Mirko Ferrarini e Lorenzo Munari, tutti alla fisarmonica. Ad introdurli sarà Stefania Roncroffi, docente di storia della musica al Conservatorio Peri – Merulo.

Paolo Gandolfi (1934-2005), fisarmonicista e pedagogo, ha segnato la vita musicale reggiana per oltre cinquant’anni. Fondatore dell’Istituto Musicale “Claudio Merulo” di Castelnovo, ne fu direttore per oltre trent’anni, trasformandolo in un polo accademico e culturale di riferimento. Vincitore del Trofeo Mondiale della Fisarmonica nel 1955, dopo esperienze internazionali si dedicò all’insegnamento, trasmettendo con passione e rigore l’amore per la musica a generazioni di allievi.

Ivano Battiston, tra i più acclamati fisarmonicisti italiani, vincitore del Trophée Mondial nel 1978, ha intrapreso una brillante carriera internazionale collaborando con prestigiose orchestre e istituzioni. Titolare della cattedra di fisarmonica al Conservatorio “Cherubini” di Firenze, è riconosciuto per la sua attività concertistica e didattica in Italia e all’estero. Accanto a lui, allievi storici di Gandolfi, oggi musicisti affermati, si riuniscono per rendere omaggio al loro maestro in un concerto che celebra la sua eredità artistica e umana.

Prezzo: intero 14 euro, ridotto 12, ridotto per studenti Conservatorio Peri Merulo euro 8,50.

Per informazioni è possibile contattare il Teatro Bismantova, tel. 0522 614078, mail biglietteria@teatrobismantova.it.