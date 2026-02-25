Correggio: condannato per spaccio torna in carcere per revoca della misura alternativa

Condannato con sentenza dell’aprile 2019 dal Tribunale Ordinario di Reggio Emilia – Ufficio GIP a 3 anni di reclusione per reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti commessi negli anni 2017 e 2018 a Montecchio Emilia, stava scontando la sua pena in regime di affidamento in prova al servizio sociale, misura alternativa disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna con ordinanza del febbraio 2025.

Nel periodo di affidamento in prova ai servizi sociali, i carabinieri della stazione di Correggio, durante i previsti controlli presso il domicilio dell’uomo, hanno riscontrato che l’uomo – un 44enne del Marocco – non rispettava le prescrizioni imposte dalla misura alternativa: non si era reso reperibile durante la permanenza domiciliare in orario notturno, violando l’obbligo in due controlli, tra il 6 e l’8 agosto 2025; aveva violato l’obbligo di reperibilità, risultando assente dai luoghi dove doveva essere rintracciabile, inoltre violava il divieto di allontanamento dal territorio nazionale senza autorizzazione, essendosi temporaneamente recato all’estero senza comunicazione all’Autorità Giudiziaria.

A seguito delle violazioni accertate, i Carabinieri correggesi hanno di volta in volta documentato e trasmesso tempestivamente tutti i riscontri al Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, organo competente a valutare la sospensione della misura alternativa. Il 9 agosto 2025, il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia sospendeva provvisoriamente l’affidamento in prova, a causa dell’assenza dell’uomo e della sua irreperibilità. Il 4 settembre 2025, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, con ordinanza, ha revocato definitivamente la misura alternativa che beneficiava dal 25 febbraio 2025, stabilendo che la pena residua doveva essere scontata in detenzione presso l’istituto penitenziario.

L’altra notte, i Carabinieri di Correggio hanno rintracciato l’uomo, che si era reso irreperibile da settembre scorso e lo hanno arrestato in esecuzione dell’ordine di carcerazione. Dopo le formalità di rito, il 44enne veniva accompagnato presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia, dove dovrà espiare la pena residua pari a 2 anni, 5 mesi e 4 giorni.